Ornitológ: Medzi prvými hniezdiacimi vtákmi sú niektoré dravce i ďatle

Bratislava 5. apríla (TASR) - Medzi prvými hniezdiacimi vtákmi sú niektoré dravce, ďatle a sovy. Väčšina vtáctva však hniezdi počas apríla až júna, niektoré aj koncom februára. Pre TASR to uviedol Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.



Hniezdenie sa podľa Ridzoňa rozbieha v týchto dňoch, keď vrcholí aj príchod vtákov zo zimovísk. Najviac vtáčích druhov (83) si stavia hniezdo na stromoch či kríkoch. Ide napríklad o dravce, holuby hrivnáky, straky, vrany, spomedzi spevavcov sú to penice, pinky či stehlíky, uvádza Ridzoň. Niektoré ďalšie druhy využívajú na hniezdenie dutiny stromov. "A to spomedzi bežných druhov napríklad sýkorky, niektoré sovy (kuvičok, pôtik), spomedzi vzácnych druhov krakľa a, samozrejme, ďatle," povedal ornitológ. Dopĺňa, že niekoľko druhov si dokáže vytesať dutiny do stromov samo, napríklad tesár čierny.



Existujú aj vtáky, ktoré hniezdia na zemi, tých je spolu 71. "Niektoré hniezdia rozptýlene na lúkach, ako škovránky, ľabtušky, iné popri vodných tokoch (kačice), iné iba v niekoľkých málo kolóniách, kde však hniezdia naraz stovky až tisíce párov na jednom malom mieste, ako napríklad čajky," hovorí Ridzoň.



Bučiaky, beluše či trsteniariky hniezdia v trstinách. Desať druhov je viazaných len na ľudské obydlia. Sú to belorítky, lastovičky, dážďovníky a kavky, poznamenal ornitológ. Špecifické nároky na hniezdenie má napríklad výr, murárik červenokrídly či sokol sťahovavý. Tie hniezdia podľa Ridzoňa na skalných útesoch.



"V hlinitých a pieskových stenách popri vodách alebo na terasách svahov hniezdia rybáriky, včeláriky a brehule. A nakoniec veľmi málo známymi a u nás aj veľmi ohrozenými spôsobom hniezdenia, keďže plávajúca vegetácia je ohrozená niektorými druhmi rýb, sú vtáčie druhy hniezdiace na plávajúcej vodnej vegetácii, a to tri druhy čoríkov," priblížil ornitológ.



Doba hniezdenia aj jeho dĺžka sú rôzne dlhé. Sedenie na znáške a kŕmenie mláďat na hniezde zaberie mesiac a pol až dva mesiace, tvrdí Ridzoň. Ak sú druhy kŕmivé, ďalšie týždne zaberie rodičom kŕmenie lietajúcich mláďat.