Ornitológovia a pozorovatelia budú v sobotu pozorovať vtáky

Bratislava 5. mája (TASR) - Slovenskí pozorovatelia vtákov a ornitológovia budú v sobotu (8. 5.) pozorovať vtáky. Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS) BirdLife Slovensko, Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a webový portál watching.sk sa tak zapoja do Svetového dňa migrujúceho vtáctva. V rámci neho sa koná aj súťaž pozorovateľov vtáctva "Svetový veľký deň". TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu RPS Eva Horková.



Slovenskí pozorovatelia vtákov a ornitológovia sa k aktivitám v medzinárodný deň pripoja v rámci súťaže nazvanej Vtáčí maratón. "V rámci neho bude súťažnou úlohou za 24 hodín zaznamenať čo najviac druhov našich operencov. Organizácie očakávajú zapojenie desiatok profesionálnych aj začínajúcich ornitológov," uviedla Horková.



"Aby boli údaje o pozorovaní vtáctva využiteľné a hodnotné, je potrebné ich zadať do databázy Aves priamo alebo cez aplikáciu eBird. Každý, kto sa chce zapojiť do súťaže, uvedie pri údajoch poznámku 'big day', prípadne 'vtáčí maratón'," vysvetlila Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku. Dodala, že za jeden deň je možné zaznamenať 150 druhov vtáctva.



Jozef Ridzoň zo SOS/BirdLife Slovensko povedal, že údaje, ktoré ornitológovia získajú, budú použité do pripravovaného atlasu vtáctva Slovenska a pre ochranu prírody.



V rámci Svetového veľkého dňa súťažia medzi sebou aj jednotlivé krajiny. Preto sa organizátori rozhodli uskutočniť na Slovensku súťaž, aby motivovali čo najväčší počet pozorovateľov vtáctva, priblížil Ján Dobšovič z watching.sk. Verí, že sa do akcie zapojí čo najviac ľudí, aby Slovensko obsadilo čo najvyššie miesto pri zostavení celkového prehľadu zúčastnených krajín.



Minulý rok vytvorili pozorovatelia vtákov svetový rekord. Zo 175 krajín sveta zaznamenali až 2,1 milióna vtákov, a to takmer 6500 rôznych druhov.