Ornitológovia chcú oživiť mŕtve rameno rieky Tisa

Michalovce 14. augusta (TASR) – Stav mokrade Čéne, mŕtveho ramena rieky Tisa, nie je z ekologického hľadiska vyhovujúci. Ornitológovia zo združenia Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko hľadali možnosti, ako zlepšiť zavodnenie ramena a prispieť tak k jeho obnove a zachovaniu do budúcna. Pripravili odbornú štúdiu na jeho revitalizáciu.



"Prehlbovanie a úprava korýt vodných tokov a výstavba protipovodňových hrádzí spôsobili na rieke Tisa odrezanie mnohých riečnych ramien od prívodu vody. Ramená oddelené od toku hrádzou sú odkázané na prísun vody iba vo forme zrážok, postupne preto vysychajú a zanikajú. Jedným z takýchto ramien je aj rameno Čéne na slovensko -ukrajinskej hranici. Oživenie má priniesť voda," uviedla Zuzana Lackovičová z SOS/BirdLife Slovensko.



Odborná hydrologická štúdia načrtla možnosti, ako rameno Čéne zachrániť. Zavedenie vody z rieky Tisa alebo Latorica do ramena by zabránilo vysychaniu. Prosperovali by vďaka tomu mnohé mokraďné organizmy, vtáky nevynímajúc.



"Čéne je známou lokalitou hniezdenia vzácneho čoríka čierneho, v niektorých rokoch to bola jediná hniezdna lokalita tohto druhu na celom Slovensku. Je tiež domovom potápky chochlatej, lysky čiernej, sliepočky vodnej, trsteniarika veľkého a ďalších druhov vodných vtákov," doplnil Matej Repel z SOS/BirdLife Slovensko s tým, že vzácne tam bola pozorovaná aj ohrozená korytnačka močiarna.



Mokrade majú podľa jeho slov význam aj pre ľudí, zadržiavajú vodu, ochladzujú klímu, zmierňujú povodňové vlny



Na projekte Vráťme mŕtvym ramenám život! spolupracovali organizácie zo Slovenska a Maďarska. Maďarským partnerom bolo združenie Zöld Kör - A Föld Barátai Magyaország tajga, slovenským SOS/BirdLife Slovensko. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.



Ako povedala Lackovičová, štúdia bola predložená Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) a prekonzultovaná s lokálnymi zainteresovanými subjektami v rámci odborného seminára. Bude použitá pri príprave realizačného projektu a tiež ako podklad pri hľadaní projektových zdrojov na realizáciu opatrení.