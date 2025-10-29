< sekcia Slovensko
Ornitológovia so SEPS inštalujú na elektrické vedenie špeciálne prvky
Prvky na 400-kilovoltové prenosové vedenie podľa Gálisa inštalujú odborníci za pomoci špeciálneho dronu.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Enviroorganizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) inštaluje v týchto dňoch na prenosové elektrické vedenie špeciálne prvky, ktoré zvyšujú jeho viditeľnosť pre vtáctvo. TASR o tom informovala Marek Gális z RPS.
Z hľadiska nárazov predstavuje podľa Gálisa najväčší problém pre letiace vtáky tzv. zemné lano, ktoré je na prenosovom vedení situované najvyššie. Zároveň je tenšieho priemeru, čím je pre vtáky takmer neviditeľné. „V rámci projektu LIFE Danube Free Sky inštalujeme na 43 kilometroch prenosových vedení (400 kilovoltov) špeciálne prvky, ktoré zvyšujú viditeľnosť zemného lana pre vtáctvo. Práce budú v tejto etape prebiehať do konca roka 2025. Celkovo tak bude na 70 kilometroch prenosových vedení, v úsekoch zadefinovaných Ochranou dravcov na Slovensku, inštalovaných niekoľko tisíc odkloňovacích prvkov,“ priblížil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth. Dodal, že ide o oblasti, ktoré predstavujú pre vtáctvo najvyššie riziko nárazov v okolí rieky Dunaj na Slovensku.
Prvky na 400-kilovoltové prenosové vedenie podľa Gálisa inštalujú odborníci za pomoci špeciálneho dronu. Jeho špecifikom je mechanizmus vytvorený na Slovensku, čím je možné v rámci jedného letu osadiť dva prvky. Počas jedného letového dňa sú piloti schopní inštalovať 300 prvkov, tvrdí odborník. „V porovnaní s ostatnými metódami inštalácie prvkov práce s dronom prebiehajú za plnej prevádzky elektrického vedenia. Inštaláciu je tak možné vykonať nad vodnými plochami alebo na ťažko dostupných lokalitách,“ dodal Gális.
Organizácia v tejto súvislosti poukázala na to, že každoročne na celom svete uhynú milióny vtákov v dôsledku nárazov do elektrických vedení. Medzi obeťami sú často aj viaceré vzácne a ohrozené druhy. Dôležité je preto minimalizovať tento faktor úmrtnosti. Zvýšenie bezpečnosti vtáctva prostredníctvom inštalácie špeciálnych prvkov, tzv. odkloňovačov letu na vedenia je jedným z cieľov medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky. Realizuje sa s podporou Európskej únie v rámci programu LIFE a ministerstva životného prostredia.
Z hľadiska nárazov predstavuje podľa Gálisa najväčší problém pre letiace vtáky tzv. zemné lano, ktoré je na prenosovom vedení situované najvyššie. Zároveň je tenšieho priemeru, čím je pre vtáky takmer neviditeľné. „V rámci projektu LIFE Danube Free Sky inštalujeme na 43 kilometroch prenosových vedení (400 kilovoltov) špeciálne prvky, ktoré zvyšujú viditeľnosť zemného lana pre vtáctvo. Práce budú v tejto etape prebiehať do konca roka 2025. Celkovo tak bude na 70 kilometroch prenosových vedení, v úsekoch zadefinovaných Ochranou dravcov na Slovensku, inštalovaných niekoľko tisíc odkloňovacích prvkov,“ priblížil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth. Dodal, že ide o oblasti, ktoré predstavujú pre vtáctvo najvyššie riziko nárazov v okolí rieky Dunaj na Slovensku.
Prvky na 400-kilovoltové prenosové vedenie podľa Gálisa inštalujú odborníci za pomoci špeciálneho dronu. Jeho špecifikom je mechanizmus vytvorený na Slovensku, čím je možné v rámci jedného letu osadiť dva prvky. Počas jedného letového dňa sú piloti schopní inštalovať 300 prvkov, tvrdí odborník. „V porovnaní s ostatnými metódami inštalácie prvkov práce s dronom prebiehajú za plnej prevádzky elektrického vedenia. Inštaláciu je tak možné vykonať nad vodnými plochami alebo na ťažko dostupných lokalitách,“ dodal Gális.
Organizácia v tejto súvislosti poukázala na to, že každoročne na celom svete uhynú milióny vtákov v dôsledku nárazov do elektrických vedení. Medzi obeťami sú často aj viaceré vzácne a ohrozené druhy. Dôležité je preto minimalizovať tento faktor úmrtnosti. Zvýšenie bezpečnosti vtáctva prostredníctvom inštalácie špeciálnych prvkov, tzv. odkloňovačov letu na vedenia je jedným z cieľov medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky. Realizuje sa s podporou Európskej únie v rámci programu LIFE a ministerstva životného prostredia.