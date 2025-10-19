Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ornitológovia zaznamenali najvyšší počet sokolov červenonohých

Na snímke sokol červenonohý. Foto: TASR/AP

Roman Slobodník z organizácie tvrdí, že v polovici septembra zaregistrovali vo všetkých zapojených krajinách vyše 20.000 sokolov.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Ornitológovia počas aktuálnej migrácie vtákov zaznamenali najvyšší počet sokolov červenonohých na nocoviskách. V polovici septembra, v období vrcholu migrácie, zaznamenali v štyroch krajinách spolu viac ako 20.000 sokolov. Ide tak o nový ornitologický rekord. TASR o tom informovala organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

Sokoly červenonohé spia v čase presunu na spoločných nocoviskách. Ornitológovia zo štyroch krajín pravidelne tieto miesta navštevujú a zaznamenávajú počet nocujúcich vtákov. „Od druhej polovice augusta do začiatku októbra prebiehalo každú stredu, týždeň čo týždeň, mapovanie sokolov červenonohých na nocoviskách. Medzinárodné sčítanie, realizované na území Slovenska, Maďarska, Srbska a Rumunska, koordinovali kolegovia z BirdLife Maďarsko,“ priblížil Jozef Chavko z RPS. Dodal, že vtáky sledovali z dostatočnej vzdialenosti, aby ich nerušili.

Roman Slobodník z organizácie tvrdí, že v polovici septembra zaregistrovali vo všetkých zapojených krajinách vyše 20.000 sokolov. Pre porovnanie uviedol, že pred siedmimi rokmi išlo o takmer 7000 jedincov. „Počas medzinárodného sčítania sa tiež snažíme odfotografovať ornitologické krúžky, ktoré majú niektoré sokoly. Vďaka údajom z krúžkov vieme zistiť ich vek a miesto, kde boli označené,“ povedal Slobodník. Príkladom je podľa neho sokol, ktorého ako mláďa označili v roku 2016 a počas tohtoročného sčítania ho spozorovali dva kilometre od miesta svojho vyliahnutia. „Vo veku deväť rokov ide o najstaršieho sokola červenonohého s pôvodom zo Slovenska. Absolútny rekord aktuálne držia sokoly z Maďarska, kde evidujú jedince staré desať a 12 rokov,“ dodal odborník.

Slobodník tiež poukázal na to, že sokol červenonohý na Slovensku pravidelne hniezdi iba na jedinej známej lokalite, ktorá sa nachádza neďaleko Bratislavy. V rámci projektu LIFE Steppe on Border mu tam vytvárajú priaznivé potravné a hniezdne podmienky. „Druh sa tu zdržiava tiež v období migrácie, kedy ho môžu ľudia občas pozorovať aj v oblasti Liptova, Záhoria, Turca, Spiša či Považia,“ poznamenal.

Sokol červenonohý je v Európe zaradený do kategórie „takmer ohrozený“, na Slovensku patrí medzi kriticky ohrozené druhy. Odborníci pripomínajú, že počas migrácie pozorujú časť sokolov z celej populácie z euroázijského regiónu. Väčšina týchto sokolov prelieta cez územie Karpatskej kotliny, vrátane krajín zapojených do medzinárodného sčítania, čo je dôvod, prečo sa výskumná pozornosť sústreďuje práve na túto oblasť, vysvetlili.
