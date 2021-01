Ortopedickí technici a Všeobecná zdravotná poisťovňa podpísali dodatky

Bratislava 1. januára (TASR) - Poskytovatelia ortopedickej lekárenskej starostlivosti na konci roka 2020 podpísali so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) dodatky, podľa ktorých sa doterajšie podmienky nebudú meniť do 31. marca 2021. TASR o tom informovala Slovenská komora ortopedických technikov (SKOrT).



Komora verí, že poisťovňa prehodnotí predložené fakty a do apríla dosiahnu strany novú dohodu. Dúfa, že situácii pomôže aj dozor nad uzatváraním zmlúv, o ktorý komora požiadala Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.



"Obe strany máme rozdielny názor a predstavy. SKOrT vychádza zo znaleckého posudku, ktorý poukazuje na skutočnosť, že už doteraz platné podmienky, ktoré nám dáva VšZP, sú o takmer 40 percent pod cenou štandardnej normohodiny ortopedického technika. Vedenie VšZP to vidí inak," vysvetlila viceprezidentka komory Andrea Černá.



Poskytovatelia podľa Černej od začiatku rokovania upozorňujú na skutočnosť, že za podmienok navrhovaných poisťovňou môžu nastať iba tri scenáre. "Zvýšia sa doplatky na ortopedické pomôcky, zníži sa kvalita starostlivosti a poskytovaných ortopedických pomôcok, alebo sa dlhoročný segment poskytovateľov rozpadne a bude narušený štandard poskytovanej starostlivosti," myslí si.



Slovenská komora ortopedických technikov, ktorá zastupuje 24 z 27 poskytovateľov ortopedickej lekárenskej starostlivosti, viedla so VšZP rokovanie o nových podmienkach od januára 2020. Na podmienky predkladané poisťovňou nepristúpila, rovnako ako žiadny z jej členov. Považujú ich za likvidačné.