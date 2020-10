Ortopedickí technici zaviedli opatrenia na ochranu pred koronavírusom

Bratislava 30. októbra (TASR) - Ortopedickí technici zaviedli opatrenia na lepšiu ochranu pacientov pred novým koronavírusom. Vybraní pacienti sa môžu dohodnúť na skúšaní ortopedickej pomôcky v domácom prostredí. Zaviedla to väčšina z 24 spoločností poskytujúcich ortopedickoprotetickú lekárenskú starostlivosť, zastupovaných Slovenskou komorou ortopedických technikov (SKOrT). TASR o tom informovala viceprezidentka SKOrT Andrea Černá.



Možnosť vyskúšať si ortopedické pomôcky doma majú najmä pacienti so zníženou pohyblivosťou a pacienti v ťažkej sociálnej situácii. „Rovnako sa takto snažíme pomôcť onkologickým a iným pacientom, ktorí majú obavy z návštevy zdravotníckeho zariadenia,“ priblížila Černá.



Ortopedickí technici podľa Černej navštívia pacientov v skafandroch a za prísnych epidemiologických opatrení im vyskúšajú pomôcku, ktorú potrebujú. Ostatní pacienti majú možnosť dohodnúť sa na vopred stanovenom čase na prevzatie ortopedickej pomôcky. Pacienti z rizikových skupín tak minimalizujú svoj čas strávený s inými osobami v priestore zdravotníckeho zariadenia, podotkla Černá.



„Členovia SKOrT sa od začiatku prepuknutia epidémie v marci 2020 zapájajú do aktivít s cieľom pomôcť a lepšie chrániť pacientov. Pretože tieto spoločnosti zamestnávajú krajčírky a bandážistov, v prvej vlne epidémie sa venovali aj výrobe ochranných rúšok,“ povedala viceprezidentka. Dodala, že rúška distribuovali medzi zamestnancov, pacientov, nemocnice a iné subjekty.