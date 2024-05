OS Malacky upraví oznámenia o osobách s obmedzenou spôsobilosťou

Bratislava 31. mája (TASR) - Okresný súd (OS) Malacky upraví oznámenia, ktorými obce informuje o osobách s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony tak, aby bola vylúčená akákoľvek pochybnosť o tom, či im bola alebo nebola súdom obmedzená spôsobilosť na výkon volebného práva. Pre TASR to uviedla predsedníčka OS Malacky Zuzana Albert. Súd tak reaguje na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP), ktorý žiadal zrušiť list so zoznamom osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony s informáciou, že nemajú právo hlasovať vo voľbách. List mal súd poslať obci Plavecké Podhradie.



"Je nutné zdôrazniť, že predmetný list nie je možné v žiadnom prípade ani rozsahu považovať za stanovisko súdu či za jeho usmernenie obciam vo veci výkladu právnych predpisov v oblasti volebného práva," reagovala Albert. Podotkla, že zo strany súdu išlo výhradne o riadne a včasné splnenie si notifikačnej povinnosti voči obciam vedúcim stále zoznamy voličov. "V zmysle citovaného ustanovenia majú súdy a iné orgány verejnej moci povinnosť oznamovať príslušným obciam okrem iného ak dôjde k pozbaveniu spôsobilosti občana na právne úkony," ozrejmila.



Priblížila, že súd vždy pred konaním volieb aktualizuje zoznam osôb, ktorým súd obmedzil spôsobilosť na výkon volebného práva a tiež tých, ktorých pozbavil spôsobilosti na právne úkony a následne príslušným obciam zasiela informáciu o takých osobách. "Predmetný list tak v žiadnom prípade nie je možné považovať za usmernenie vo veci výkonu volebného práva osôb so zdravotným postihnutím, ale je naň nutné nazerať výhradne ako na prostriedok splnenia zákonom súdu uloženej notifikačnej povinnosti vo vzťahu k obci," poznamenala Albert.



Súd zároveň zdôraznil, že je výhradnou kompetenciou obcí vyhotoviť a viesť stále zoznamy voličov a zoznamy voličov pre jednotlivé volebné okrsky. "Respektíve kompetenciou Ministerstva vnútra SR vyhotoviť a viesť osobitný zoznam voličov, pričom do tejto kompetencie nie je súd v žiadnom prípade oprávnený zasahovať," dodala.



Starosta Plaveckého Podhradia Július Papán v tejto súvislosti pre TASR uviedol, že čaká na usmernenie z okresného úradu.



ÚKOZP tento týždeň upozornil na to, že aj osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony môžu voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Urobil to v reakcii na OS Malacky, ktorý podľa neho zaslal obci Plavecké Podhradie zoznam osôb s pozbavenou alebo obmedzenou spôsobilosťou s tým, že nemajú právo hlasovať. Išlo o klientov tamojšieho zariadenia sociálnych služieb. Úrad zároveň požiadal, aby súd tento list zrušil.