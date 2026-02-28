< sekcia Slovensko
OS SR monitorujú situáciu tak ako iné ohniská napätia
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Ozbrojené sily (OS) Slovenskej republiky dlhodobo pozorne monitorujú situáciu na Blízkom východe tak ako všetky ohniská napätia, ktoré môžu mať vplyv na ich činnosť. Pre TASR to uviedol hovorca OS SR Štefan Zemanovič v reakcii na sobotnú situáciu na Blízkom východe.
„Vzhľadom na globálnu bezpečnostnú situáciu sú dlhodobo prijaté opatrenia, ktoré z pochopiteľných dôvodov nešpecifikujeme,“ doplnil Zemanovič.
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu. Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe vrátane zariadení americkej 5. flotily v Bahrajne.
„Vzhľadom na globálnu bezpečnostnú situáciu sú dlhodobo prijaté opatrenia, ktoré z pochopiteľných dôvodov nešpecifikujeme,“ doplnil Zemanovič.
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu. Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe vrátane zariadení americkej 5. flotily v Bahrajne.