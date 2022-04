OS SR: Odovzdanie systému S-300 Ukrajine nezatiahlo Slovensko do vojny

Bratislava 9. apríla (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR odmietajú tvrdenia, že odovzdaním systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine bolo Slovensko zatiahnuté do vojny. Dodávky zbraní sú podľa OS úplne legitímne a v súlade s medzinárodným právom. "Rovnako sú v poriadku z morálneho a etického hľadiska. Vraždy civilistov nie sú v súlade ani s právom a ani v morálno-etickej rovine," uviedli na sociálnej sieti. Podotkli pritom, že S-300 je obranný systém, ktorý má Ukrajine výrazne pomôcť brániť sa.



Slovensko podľa OS SR jasne odsúdilo agresiu Ruska a postavilo sa na stranu Ukrajiny. "Tá iba bráni svoju vlasť. Dodávky zbraní potvrdzujú fakt odsúdenia ruskej agresie. Obranné systémy tým skôr," podotkli ozbrojené sily.



Dôvodom, prečo Slovensko neinformovalo skôr, že dodá systém S-300 na Ukrajinu, bola podľa OS SR bezpečnosť. "Celá akcia bola vykonaná rýchlo a v režime prísneho utajenia, aby sme predišli ohrozeniu našich vojakov v čase procesu prípravy a nakladania doma," spresnili. Chceli tým zabrániť aj zničeniu systému zo strany Ruska na Ukrajine.



Odovzdanie tohto systému protivzdušnej obrany podľa OS SR nezvýšilo bezpečnostné riziko pre Slovensko, keďže spojenci z NATO poskytli Slovensku systém protivzdušnej obrany Patriot. "Celkovo tri batérie. Ďalšia, teda už štvrtá batéria, príde na Slovensko v najbližších dňoch. Sú to najmodernejšie verzie (PAC 3), plne funkčné a najmä rozmiestnené tak, aby pokrývali čo najväčšiu časť územia Slovenskej republiky," uviedli OS SR.



Na Slovensku, ako podotkli, tieto systémy zostanú, pokiaľ to bude potrebné. Hoci ide o systémy v hodnote niekoľkých miliárd eur, spojenci ich poskytli bez odplaty. Slovensko znáša náklady na réžiu, ako je ubytovanie či stravovanie obsluhy.