Ozbrojené sily SR pripomínajú udalosti KDO i v rámci výuky dôstojníkov
KDO, ako aj všetky veľké bitky druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom sú jedným zo základných pilierov, na ktorých stojí tradicionalizmus OS SR.
Vyšný Komárnik 5. októbra (TASR) - Karpatsko-dukliansku operáciu (KDO) si Ozbrojené sily (OS) SR pripomínajú nielen počas výročia, ale i v rámci výuky mladých dôstojníkov. Pri príchode na nedeľňajšie oslavy 81. výročia KDO na Dukle to uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko.
„KDO si veľmi často pripomíname, nielen tu 6. októbra, dnes 5. októbra, ale pripomíname si ju aj v rámci výuky našich mladých dôstojníkov. Rozprávame, akým spôsobom sa v tom období bojovalo, aké boli rozhodnutia veliteľov, čo ich k tomu viedlo. Zároveň je to aj pre každého jedného z vojakov príklad, keď hovoríme, aká náročná už vtedy bola bojová činnosť, aká náročná je teraz, na čo sa musíme pripraviť a že vojna nie je jednoduchá a ľahká. Vojaci, ktorí obliekajú uniformu a prisahajú v Slovenskej republike, musia byť pripravení na plnenie všetkých úloh v akomkoľvek počasí, v akýchkoľvek podmienkach, aby splnili úlohu, zabezpečili poslanie, ktoré občania od nich očakávajú,“ uviedol Zmeko.
Dukla je podľa neho veľmi úzko spojená so Slovenským národným povstaním (SNP). Ako povedal, jedna aktivita vyvolala potrebu inej aktivity. KDO bola najväčšou horskou bitkou počas druhej svetovej vojny.
Návšteva Dukly je preňho v prvom rade emotívna záležitosť. „Jednak ako mladý dôstojník som sa učil, akým spôsobom sa vedú operácie v horskom prostredí, a druhá vec, že je to emocionálne preto, lebo vlastne sa vracala sloboda tadiaľto veľmi ťažko a veľa ľudí tu zomrelo. Často za podmienok, ktoré mohli byť nastavené inak, ale, žiaľ, tie okolnosti viedli k tomu, že KDO, vzhľadom na SNP, sa vykonala vo veľmi krátkom čase. Od vojakov, ktorí boli tu v bojoch, sa chceli veci, ktoré boli extrémne náročné, často nesplniteľné, a platili tú najvyššiu daň, ktorú vojak platí. Je tu veľa emócií, pretože celá bitka sa skladá z množstva ľudských príbehov. Každý ten pamätníček, čo tam je, má za sebou veľký ľudský príbeh a keď sa človek nepozerá na to len globálne a strategicky, ale pozerá sa do detailov, tak vidí ľudské osudy,“ povedal Zmeko.
KDO bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiacou s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi vojskami, trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.
