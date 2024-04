Spustili prijímacie konanie na dobrovoľnú vojenskú prípravu

Bratislava 12. apríla (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR spustili prijímacie konanie pre záujemcov o dobrovoľnú vojenskú prípravu (DVP). TASR o tom informoval hovorca OS Štefan Zemanovič. Prijímacie konanie trvá do 31. mája. DVP bude prebiehať v Martine.



Záujemcovia o prípravu musia podať žiadosť o prijatie ako súčasť prijímacieho konania, ktoré prebieha do 31. mája. Medzi základné podmienky patrí dovŕšenie veku 19 rokov, štátne občianstvo SR, ako aj chuť skúsiť niečo nové. Kompletné podmienky pre zaradenie, ako aj kontakty na regrutačné skupiny je možné nájsť na webe www.budemvojak.sk.



Dobrovoľná vojenská príprava bude prebiehať v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine od 8. júla do 20. septembra 2024. Počas 11 týždňov sa uchádzači naučia ovládať zbrane a vojenskú techniku, pohybovať sa po bojisku, osvoja si základné techniky prežitia v prírode a stanú sa odolnejšími voči stresu vo vypätých situáciách. Túto etapu prípravy ukončí slávnostné vyradenie a vojenská prísaha.



Počas jednorazového výcviku dostanú uchádzači o DVP za každý predchádzajúci absolvovaný mesiac po častiach vyplatený finančný príspevok 1452 eur v čistom. Po úspešnom absolvovaní výcviku budú absolventi povýšení do hodnosti vojak 2. stupňa a zaraďovaní do záloh. Zároveň majú otvorenú možnosť vstúpiť aj do aktívnych záloh a byť tak pripravení na nasadenie v rámci domáceho krízového manažmentu.