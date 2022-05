Na cvičení Slovenský štít je aj najmladší subjekt štruktúry síl NATO

Bratislava 18. mája (TASR) - Súčasťou aktuálneho cvičenia Slovenský štít 2022 sú aj príslušníci medzinárodného vojenského veliteľstva NATO (veliteľstvo mnohonárodnej divízie stred), v ktorom pôsobia aj predstavitelia Ozbrojených síl (OS) SR. Veliteľstvo aktivovali iba na začiatku mája tohto roku, na cvičení musí prvýkrát preukázať schopnosť operatívneho velenia a riadenia podriadených, čo je sprevádzané vyššími veliteľskými zodpovednosťami. TASR o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič.



Ako vysvetlil hovorca, veliteľstvo zohralo úlohu už pri medzinárodných cvičeniach, konkrétne Defender Europe 21 a Alligator Sword 21 z minulého roka, avšak iba na úrovni nižšieho velenia. "Pre veliteľstvo je miesto konania cvičenia Slovenský štít 2022, Centrum výcviku Lešť, mimoriadne dôležité vzhľadom na skutočnosť, že Slovenská republika je jednou z troch rámcových krajín, ktorých vojaci na veliteľstve pôsobia," skonštatoval.



Okrem toho má veliteľstvo v najbližších týždňoch osobitnú úlohu priamo asistovať pri vyhodnocovaní bojovej pripravenosti 2. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR. Jeho hlavnou úlohou v rámci veliteľských štruktúr Aliancie bude vzájomne podporovať spoločnú prácu so slovenskými jednotkami. "Cvičenie Slovak Shield 2022 je jedinečnou príležitosťou na vybudovanie interoperability v mnohonárodnom prostredí so spojencami v NATO," uviedol veliteľ Denis Tretinjak z veliteľstva mnohonárodnej divízie stred.



Tretinjak verí, že cvičenie Slovenský štít 2022 výrazne podporí veliteľstvo pri dokončovaní jeho počiatočnej operačnej spôsobilosti, čo je ďalší míľnik, ktorý má nastať v priebehu niekoľkých týždňov. Ešte dôležitejšou fázou bude vyhodnotenie bojovej pripravenosti veliteľstva v prvej polovici roku 2023 s cieľom dosiahnuť plnú operačnú spôsobilosť, ktoré by malo byť ukončené najneskôr do konca budúceho roka.