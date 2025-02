Od začiatku roka evidujú 68 prípadov v súvislosti s podchladením

Bratislava 18. februára (TASR) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) eviduje od začiatku roka 68 prípadov, ktoré súviseli s podchladením. Pre TASR to uviedla hovorkyňa OS ZZS Danka Capáková.



Najviac podchladení, konkrétne 29 bolo zaznamenaných v Košickom kraji. Nasleduje Bratislavský (15), Banskobystrický (14) a Nitriansky kraj (10). "Od začiatku januára úmrtia z tohto dôvodu neevidujeme, ale 97 percent z týchto prípadov skončilo transportom do nemocnice," dodala hovorkyňa.



Ako uviedla, o podchladenie ide v prípade, že telesná teplota pacienta klesne pod 35 stupňov Celzia. "Môže sa to stať napríklad pri dlhodobom pobyte vonku v mrazivom počasí bez pohybu a dostatočného tepelného zabezpečenia. Ako konkrétny príklad môžeme uviesť, keď ľudia bez domova trávia noci vonku v mínusových teplotách. Ako druhý príklad môžeme uviesť pád do ľadovej vody, kedy môže dôjsť k smrti z dôvodu podchladenia už do niekoľkých minút," vysvetlila Capáková.



Osobám, ktoré sa zdajú byť podchladené, je podľa nej do príchodu záchranárov možné pomôcť napríklad prikrytím dekou, bundou alebo izotermickou fóliou z autolekárničky. "Avšak v takýchto prípadoch je potrebné volať tiesňovú linku 155, kde až skúsený operátor vyhodnotí situáciu a poskytne nám ďalšie inštrukcie," dodala.