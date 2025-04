OS ZZS: Linka 116117 bude k dispozícii na konzultácie a poradenstvo

Bratislava 27. apríla (TASR) - Linka 116117, ktorá má vzniknúť od budúceho roka, bude bezplatne k dispozícii na konzultácie a poradenstvo o zdravotných problémoch pri neurgentných stavoch. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia medicínsko-konzultačných činností Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Beata Bodnárová.



Ako vysvetlila, občanom bude po novom k dispozícii linka, ktorá v iných krajinách EÚ existuje už 18 rokov a kde im môže zdravotnícky pracovník - operátor venovať dostatok času aj pozornosti pri konzultácii ich zdravotného problému, ktorý si nevyžaduje okamžitý zásah zdravotníkov priamo na adrese volajúceho.



„Úlohou operátora je nasmerovať pacienta na správne riešenie zdravotného problému, kedy vyhľadať obvodného lekára, kedy naopak, počkať s návštevou ordinácie, kým opadnú horúčky, ku ktorému špecialistovi potrebuje výmenný lístok so žiadosťou o vyšetrenie od svojho obvodného lekára, ku ktorému môže ísť priamo, ako vybaviť ambulantnú domácu ošetrovateľskú službu, mobilný hospic pre svojho ležiaceho príbuzného a podobne,“ ozrejmila Bodnárová.



Operátori novej linky budú podľa jej slov poskytovať aj informácie o dostupných zdravotníckych službách v lokalite. „Najmä po ordinačných hodinách obvodných lekárov a špecialistov, v noci, počas víkendov, sviatkov, napríklad kde sú aktuálne dostupné pohotovosti pre deti, pre dospelých a podobne,“ spresnila.



Zároveň zdôraznila, že na tiesňovú linku 155 je potrebné volať vždy pri náhlych zmenách zdravotného stavu, pri násilných incidentoch, kde človeku ide o život. „Keď ste svedkom vážnej dopravnej nehody, úrazu, útoku zbraňou na inú osobu, niekto vypadol z okna, krváca, nehýbe sa, dusí sa, alebo pred vami skolaboval, leží na zemi, nedýcha,“ priblížila odborníčka s tým, že bez okamžitého zásahu a pomoci okolitých svedkov a zdravotníkov ZZS na mieste udalosti by postihnutá osoba nemusela náhlu poruchu zdravia prežiť.



Vysvetlila, že zdravotnícky operátor tiesňovej linky 155 je vysoko kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý spoľahlivo a podľa odborného algoritmu vyhodnotí závažnosť stavu pacienta opisovaného volajúcim, vyšle, alebo nevyšle ambulanciu ZZS, no nemá poskytovať poradenstvo pri neurgentných stavoch. „Nie, že by nevedel, alebo nechcel, ale nemôže - linka tiesňového volania 155 aj jej operátor majú byť dostupní pre človeka, ktorému spolu s volajúcim pomáhajú bojovať o zdravie a život,“ doplnila Bodnárová.



Zároveň potvrdila, že OS ZZS pripravuje materiálno-technické a technologické vybavenie, logistické podklady aj personálne zázemie tak, aby linku 116117 mohlo spustiť do prevádzky v úvode budúceho roka.



Na Slovensku vznikne nová linka pomoci v kompetencii OS ZZS SR. Bude slúžiť pre neurgentné stavy, aby sa odbremenila tiesňová linka 155. Jej spustenie je naplánované v januári 2026. Vyplýva to z novely zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorú začiatkom apríla podpísal prezident SR Peter Pellegrini.