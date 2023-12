Záchranári: Možnosť úrazu pyrotechnikou sa po požití alkoholu zvyšuje

Bratislava 31. decembra (TASR) - Možnosť úrazu pri manipulácii so zábavnou pyrotechnikou sa po požití alkoholu zvyšuje. Upozornila na to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová v súvislosti s nadchádzajúcimi oslavami Nového roka.



"V prípade, ak osoba požije alkohol, tak veľmi často stráca zábrany, kritické myslenie, nedokáže správne vyhodnotiť riziko. Preto sa zvyšuje možnosť poranenia," vysvetlila. Zdôraznila, že pri používaní pyrotechniky je potrebné postupovať striktne podľa návodu výrobcu. Radí tiež nepoužívať podomácky vyrobené náhrady zábavnej pyrotechniky. "Pri takýchto prípadoch evidujeme v minulosti fatálne zranenia," upozornila.



Počas Silvestra podľa nej volajú na linku 155 najviac ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami, s hypertenziou a s bolesťami brucha. "Linku tiesňového volania 155 môžeme volať vždy, pokiaľ dôjde k náhlemu ohrozeniu života, zdravia, vážnemu úrazu alebo nehode s väčšími následkami," ozrejmila. Lekársku pomoc by mali ľudia vyhľadať v prípade vzniku akútneho ochorenia s následným zhoršením zdravotného stavu bez ohrozenia života.