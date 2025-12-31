< sekcia Slovensko
Oslavy, ktoré končia v nemocnici: Pyrotechnika a alkohol robia paseku
Zvýšenú opatrnosť odporúčajú záchranári aj pri používaní pyrotechniky. Varujú pred podomácky vyrábanými výbušninami či experimentovaním, ktoré spôsobujú najťažšie poranenia.
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Počas silvestrovských osláv, v porovnaní s Vianocami, výrazne stúpa počet úrazov, ktoré súvisia najmä s požitím alkoholu, nepozornosťou a manipuláciou s pyrotechnikou. Pre TASR to uviedol hlavný operátor Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Viliam Sládek.
„V porovnaní s Vianocami výrazne stúpa počet úrazov, ktoré často súvisia s požitím alkoholu, nepozornosťou či manipuláciou s pyrotechnikou. Pribúdajú aj akútne zdravotné komplikácie od tlakových a neurologických ťažkostí až po kolapsové stavy či problémy s dýchaním,“ priblížil Sládek.
Záchranári počas Silvestra a v prvých hodinách nového roka najčastejšie zasahujú pri rôznych úrazoch, akútnych dýchacích ťažkostiach, hypertenzii, bolestiach brucha, kolapsoch či náhle vzniknutých neurologických problémoch. Významnú časť výjazdov podľa nich tvoria prípady intoxikácie alkoholom, ktoré patria medzi najčastejšie dôvody nárastu hovorov na tiesňovú linku 155.
Zvýšenú opatrnosť odporúčajú aj pri používaní pyrotechniky. Varujú pred podomácky vyrábanými výbušninami či experimentovaním, ktoré spôsobujú najťažšie poranenia. Pyrotechnika podľa nich nepatrí do rúk deťom ani osobám pod vplyvom alkoholu.
Na odpaľovanie pyrotechniky upozornila aj záchranná zdravotná služba (ZZS) ZaMED. „Pri manipulácii dbajte na dostatočnú vzdialenosť od zelene, domov a iných budov. Po odpálení pyrotechniky nezabudnite miesto upratať a nefunkčné výrobky bezpečne odstráňte,“ vyzvala hlavná záchranárka ZaMED Diana Mikešová s tým, že pyrotechniku odporúča používať v triezvom stave a podľa návodu výrobcu. Upozornila, že pri neodbornej manipulácii či pod vplyvom alkoholu môže dôjsť podľa nej k vážnym poraneniam rúk, očí a tváre, nezriedkavé sú aj popáleniny či poškodenie sluchu.
Dodala, že v prípade, že zábavná pyrotechnika spôsobí nešťastie, postihnutej osobe je dôležité ihneď podať prvú pomoc. „Je nutné zastaviť krvácanie a ochladzovať popálené miesta. Rany prekryte sterilnou gázou a obväzom,“ usmernila záchranárka. Ak sú zranenia závažnejšie, radí zavolať na linku 155.
Záchranári zároveň upozorňujú na riziká spojené s nadmerným požitím alkoholu. Pri miernych ťažkostiach môže podľa ich slov pomôcť dostatok spánku, tekutín, pohyb na čerstvom vzduchu či studený obklad na čelo alebo zátylok. „V prípade, že je človek ospalý, dezorientovaný alebo nedokáže udržať koncentráciu, je potrebné zabezpečiť dohľad a uložiť ho do stabilizovanej polohy. Pri problémoch s dýchaním alebo kŕčoch treba bezodkladne volať tiesňovú linku 155,“ upozornila záchranárka ZZS Bratislava Alena Dudeková.
Záchranári apelujú, aby ľudia počas osláv mysleli na vlastnú bezpečnosť aj bezpečnosť svojho okolia. „V mnohých prípadoch stačí zvýšená opatrnosť, pokojný prístup a rozvaha. Tiesňová linka 155 je určená na riešenie urgentných situácií, no viacerým výjazdom sa dá predísť tým, že budeme myslieť dopredu,“ konštatoval Sládek.
