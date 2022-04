Záchranári: Opitého v bezvedomí treba uložiť do stabilizovanej polohy

Bratislava 18. apríla (TASR) - Ak je opitá osoba v bezvedomí a dýcha pravidelne a dostatočne, treba ju uložiť do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa neudusila vývratkami, kontrolovať, či dýcha, a volať na linku tiesňového volania 155. Uviedla to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.



Priblížila, že ak je potrebné vykonať prvú pomoc a záchranca neovláda postupy oživovania, netreba sa báť kontaktovať operátora tiesňovej linky, ktorý poradí, ako ho vykonávať. "Pri ľahšej forme opitosti pomôže prechádzka po čerstvom vzduchu, dostatok tekutín, studená sprcha a vyspať sa," dodala hovorkyňa.



Pri zažívacích problémoch v ľahšej forme podľa Krčovej postačí diéta, teda nejesť. A to hlavne ak ide o nevoľnosti, napínanie na vracanie, pocit plného brucha, bolesti v oblasti žalúdka.



"V prípade vážnych problémov – pri ťažkých kolikových bolestiach, dlhotrvajúcom až hodiny trvajúcom úpornom vracaní, je však potrebné vyhľadať lekársku pomoc, prípadne kontaktovať linku tiesňového volania 155," zhrnula Krčová.



Záchranári počas veľkonočných sviatkov často zasahujú pri akútnych bolestiach brucha či zdravotných problémoch spôsobených alkoholom. Odporúčajú preto neprejedať sa a nepreháňať to s alkoholom.