Záchranári: Projekt spolupráce medzi SR a Maďarskom napreduje

Bratislava 19. februára (TASR) - Projekt cezhraničnej spolupráce záchranných zdravotných služieb medzi SR a Maďarskom napreduje. V záujme oboch strán je, aby sa prihraničná spolupráca stala realitou v najskoršom možnom termíne. Zhodli sa na tom predstavitelia Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR spolu so zástupcami ZZS z Maďarska na stredajšom pracovnom rokovaní v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa OS ZZS Danka Capáková.



"Na dnešnom stretnutí sme nadviazali na rokovanie z januára, ktoré sa uskutočnilo v širšom formáte v Banskej Bystrici. Z nášho pohľadu je dôležité, aby sme si v rámci takýchto rokovaní vymenili vzájomné skúsenosti, pretože len tak dokážeme dotiahnuť projekt do úspešného konca. Tak, aby bol plne v prospech pacientov, čo je naším spoločným cieľom," uviedol hlavný lekár operačného strediska Jozef Karaš. Ocenil, že spolupráca napreduje.



Riaditeľ OS ZZS Marian Povolný podotkol, že cezhraničná spolupráca v oblasti záchranných zdravotných služieb, či už s Maďarskom alebo ďalšími susednými krajinami, patrí k prioritám OS ZZS. "Možnosť zásahu v prihraničných oblastiach bude veľkým prínosom v oblasti neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Rovnako tak aj v prípade, ak by nastala udalosť s hromadným postihnutím osôb. Zdravotníckym záchranárom by to výrazne uľahčilo možnosť zásahu," poznamenal.



Zdravotnícki záchranári zo Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska by mali v priebehu najbližších mesiacov začať spolupracovať v prihraničných oblastiach. Samotný zásah posádok záchranných zdravotných zložiek sa bude realizovať na základe volania na tiesňovú linku 155, respektíve 112 a následnej koordinácie operačných stredísk príslušných strán.