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OS ZZS: V júli pribudlo 82 externých defibrilátorov
AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - V júli sa register automatických externých defibrilátorov (AED) rozšíril o 82 nových prístrojov. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, ktoré register spravuje.
„Operátori tiesňovej linky 155 ich počas júla aktivovali 238-krát. V 83 prípadoch bol prístroj použitý ešte pred príchodom záchranárov,“ priblížili záchranári.
Upozornili, že ak človek nereaguje a nedýcha normálne, je potrebné volať 155, začať resuscitovať a počúvať pokyny operátora. V prípade, že je v blízkosti dostupné AED, operátor ho pomôže ľuďom nájsť a bude ich navigovať, čo robiť.
AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii. Pri jeho použití do piatich minút možno podľa záchranárov zvýšiť šancu na záchranu postihnutého až na 75 percent. „Pri náhlom zastavení krvného obehu pritom rozhoduje každá minúta. Preto je dôležité nielen to, aby bolo AED čo najviac, ale aj to, aby sa ich ľudia nebáli použiť,“ tvrdí OS ZZS.
„Operátori tiesňovej linky 155 ich počas júla aktivovali 238-krát. V 83 prípadoch bol prístroj použitý ešte pred príchodom záchranárov,“ priblížili záchranári.
Upozornili, že ak človek nereaguje a nedýcha normálne, je potrebné volať 155, začať resuscitovať a počúvať pokyny operátora. V prípade, že je v blízkosti dostupné AED, operátor ho pomôže ľuďom nájsť a bude ich navigovať, čo robiť.
AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii. Pri jeho použití do piatich minút možno podľa záchranárov zvýšiť šancu na záchranu postihnutého až na 75 percent. „Pri náhlom zastavení krvného obehu pritom rozhoduje každá minúta. Preto je dôležité nielen to, aby bolo AED čo najviac, ale aj to, aby sa ich ľudia nebáli použiť,“ tvrdí OS ZZS.