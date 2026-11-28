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OS ZZS získalo ocenenie za umožnenie videohovorov na linke 155
Za úspechom podľa neho stoja ľudia, ktorí veria, že moderné technológie majú v záchrane životov nezastupiteľné miesto.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR získalo spolu so svojim technologickým partnerom Medical Information Technologies ocenenie v súťaži Cena ITAPA 2026. Projekt NG-SOS, ktorý umožňuje operátorom linky 155 prijať videohovor sa umiestnil na druhom mieste v kategórii Najlepšie využitie moderných technológií v zdravotníctve. OS ZZS o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Vďaka tejto technológii môžu naši operátori nielen počuť, ale aj vidieť, čo sa na mieste udalosti deje. Dokážu presnejšie vyhodnotiť situáciu, efektívnejšie usmerňovať poskytovanie prvej pomoci či korigovať resuscitáciu ešte pred príchodom záchranárov,“ poukázalo operačné stredisko.
Za úspechom podľa neho stoja ľudia, ktorí veria, že moderné technológie majú v záchrane životov nezastupiteľné miesto. Ocenenie poteší, no odmenou sú najmä zachránené životy aj vďaka nasadeniu technológií, dodalo operačné stredisko.
„Vďaka tejto technológii môžu naši operátori nielen počuť, ale aj vidieť, čo sa na mieste udalosti deje. Dokážu presnejšie vyhodnotiť situáciu, efektívnejšie usmerňovať poskytovanie prvej pomoci či korigovať resuscitáciu ešte pred príchodom záchranárov,“ poukázalo operačné stredisko.
Za úspechom podľa neho stoja ľudia, ktorí veria, že moderné technológie majú v záchrane životov nezastupiteľné miesto. Ocenenie poteší, no odmenou sú najmä zachránené životy aj vďaka nasadeniu technológií, dodalo operačné stredisko.