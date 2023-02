Osem krajín vrátane SR vyzýva EÚ na boj proti nelegálnej migrácii

Brusel 7. februára (TASR) - V Európskej únii sa vytvorila nezvyčajná koalícia severských, pobaltských, južných a stredoeurópskych krajín, ktorá vyzýva euroblok, aby zintenzívnil boj proti nelegálnej migrácii. Pod list adresovaný šéfke Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi sa podpísal aj slovenský premiér Eduard Heger, informuje spravodajca TASR.



Lídri ôsmich členských krajín – Dánska, Estónska, Grécka, Litvy, Lotyšska, Malty, Rakúska a Slovenska – v spoločne podpísanom liste vyzvali šéfov oboch uvedených inštitúcií EÚ, aby sprísnili ochranu vonkajších hraníc, zaistili väčšie financovanie z eurorozpočtu pre túto agendu, poskytli silnejší mandát pre Európsku agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a prispeli tak k urýchleniu návratu nelegánych migrantov a k uzatváraniu ďalších dohôd s tretími krajinami s cieľom prijímať späť migrantov bez nároku na azyl.



Komisia by podľa tohto listu mala predložiť komplexný celoeurópsky prístup pre všetky relevantné migračné trasy, ktorými sa migranti dostávajú do Európy.



Signatári listu upozornili, že vlani sa výrazne zvýšil počet nelegálnych prekročení hraníc EÚ a počet azylantov v niekoľkých členských štátoch prudko stúpol, pričom sú krajiny, ktoré čelia vyšším migračným tlakom než počas migračnej krízy z rokov 2015 a 2016. Táto sitiuácia si podľa nich vyžaduje naliehavú politickú pozornosť už aj preto, aby členské štáty štáty mohli uprednostňovať len utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú právnu ochranu, vrátane Ukrajincov, ktorí hľadajú útočisko pred ruskou agresiou.



"Pokiaľ bude európsky azylový systém a jeho veľmi nízka miera návratov predstavovať faktor príťažlivosti, štátni príslušníci tretích krajín, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu, sa budú naďalej pokúšať o prechod do EÚ," uvádza sa v spoločnom liste.



Jeho signatári upozornili, že členské štáty Európskej únie vynakladajú značné a zbytočné zdroje na spracovanie žiadostí o azyl, na zaistenie návratov a na reintegráciu utečencov. Okrem toho menej než jedna tretina zamietnutých žiadateľov o azyl je úspešne vrátená do krajiny svojho pôvodu, čo vedie k zbytočnému zaťažovaniu verejných financií a narúša verejnú podporu a dôveryhodnosť európskej azylovej politiky ako takej.



"Súčasný azylový systém je podľa nás rozbitý a prospieva predovšetkým cynickým pašerákom ľudí, ktorí využívajú nešťastie žien, mužov a detí," uvádza sa v liste. Jeho autori preto inštitúcie EÚ vyzvali na "inovatívnu, otvorenú a efektívnu reakciu", ktorá zavedie odradzovacie faktory pre osoby ochotné vydať sa na nebezpečné cesty do Európy a pomôže rozbiť obchodné modely zločineckých sietí prevádzačov ľudí.



List ôsmich lídrov bol odoslaný dva dni pred mimoriadnym summitom EÚ v Bruseli, ktorý sa bude konať 9.–10. februára a zaoberať sa otázkou nelegálnej migrácie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)