Oslavuje Elena Vacvalová i Zuzana Rehák Štefečeková

Moliere Foto: fanpop.com

Na archívnej snímke slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková sa teší na pódiu zo zisku zlatej medaily po triumfe vo finále trapu na XXXII. letných olympijských hrách v Tokiu vo štvrtok 29. júla 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 15. januára (TASR) – V sobotu 15. januára uplynie 100 rokov od narodenia divadelného, filmového herca a vysokoškolského pedagóga, národného umelca JÚLIUSA PÁNTIKA. Patril ku generácii hercov, ktorá položila základy slovenského dramatického umenia v povojnovom období. V známom seriáli Bambuľkine dobrodružstvá stvárnil deda Jozefa.Slávny francúzsky dramatik Jean-Baptiste Poquelin, ktorý je viac známy pod menom MOLIERE sa stal symbolom klasickej francúzskej komédie. Majstrovsky v nej pranieroval rozličné ľudské charaktery. Jeho diela boli označované za neúctivé i svätokrádežné a vyvolávali ostrú polemiku. Hoci ho mnohé umelecké a cirkevné kruhy kritizovali, získal podporu kráľa Ľudovíta XIV., známeho aj ako "kráľ Slnko". Od narodenia veľkého divadelníka, ktorému sa pripisuje výrok "povinnosťou komédie je naprávať ľudí tým, že ich bavíme", dnes uplynie 400 rokov.Všestranný výtvarník EDMUND MASSÁNYI bol uznávaným maliarom, reštauroval a maľoval sakrálne obrazy a fresky v kostoloch po celom Slovensku. Venoval sa aj knižnej a časopiseckej ilustrácii. Umelec, ktorý sa podpísal pod veľkolepú freskovú výmaľbu s názvom Cyril a Metod krstí slovanský ľud nachádzajúcu sa v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre, sa narodil pred 115 rokmi.V sobotu uplynie aj 102 rokov od momentu, kedy prišiel na svet legendárny futbalista a tréner ANTON MALATINSKÝ, ktorý vybudoval zo Spartaka Trnava slávne futbalové mužstvo a získal s ním päťkrát titul majstra Československa. Po trénerskom mágovi, ktorého familiárne prezývali Toni-báči, pomenovali v roku 1998 trnavský futbalový štadión a stal sa aj Trnavčanom 20. storočia in memoriam.Dôvod oslavovať má ELENA VACVALOVÁ. Slovenská humoristka a moderátorka, ktorá na obrazovkách spolu so svojimi hosťami glosuje na aktuálne spoločenské témy v relácii Sedem, má 64 rokov.V pätnásty januárový deň roku 1984 sa narodila aj športová strelkyňa v disciplíne trap ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ. Minulý rok získala zlatú medailu na olympijských hrách v Tokiu a na rovnakom podujatí v Pekingu (2008) a Londýne (2012) si vystrieľala striebornú medailu.Dnešný dátum je spojený s budovaním našej národnej svojbytnosti. Presne 15. januára 1845 povolil uhorský kráľ Ferdinand V. Ľudovítovi Štúrovi vydávanie slovenských politických novín a tak 1.8.1945 vyšlo prvé číslo novín písaných uzákonenou štúrovskou slovenčinou s názvom Slovenskje národňje novini (Slovenské národné noviny).Zrovnoprávnenie Afroameričanov sa stalo najdôležitejšou politickou témou začiatku 60. rokov minulého storočia v USA. Veľkou mierou sa o to zaslúžil americký baptistický kazateľ MARTIN LUTHER KING, Jr., ktorý bol jedným z najvýznamnejších vodcov afroamerického hnutia za občianske práva. Laureát Nobelovej ceny za mier by sa dnes dožil 93 rokov.Zagratulovať dnes môžete Dobroslavom. Toto meno má slovanský pôvod s významom "dobrý, dobrotivý".