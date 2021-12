Oslavuje Jana Kirschner, Havla zvolili za prezidenta Československa

Bratislava 29. decembra (TASR) - K výrazným predstaviteľom generácie slovenských literátov, ktorí začali aktívne tvoriť na prelome tisícročí, patrí publicista, spisovateľ a prekladateľ MICHAL HVORECKÝ. Jeho tvorba zahŕňa prvky science fiction, na konte má gotický horor, cestopis aj fejtóny. V stredu 29. decembra oslávi popredný slovenský autor 45 rokov.







Nezmeniteľný hlas JANY KIRSCHNER je známy z hitov ako Líška, Žienka domáca, V cudzom meste, Modrá či Pokoj v duši. Dnes má táto známa slovenská hudobníčka a rodáčka z Martina 43 rokov.







Jeho dcérou je známa herečka Angelina Jolie, po svojom otcovi má slovenské korene. Za herecké výkony si vyslúžil štyri nominácie na Oscara a jednu z nich premenil na víťazstvo. Zlatú sošku získal za úlohu vojnového veterána vo filme Návrat domov. JON VOIGHT známy aj zo snímok ako Polnočný kovboj alebo Vyslobodenie sa dožíva 83 rokov.







Rýchlostný kanoista ERIK VLČEK je držiteľom dvoch strieborných a dvoch bronzových medailí z olympijských hier. Účasťou v Tokiu sa stal prvým slovenským športovcom, ktorý si na konto pripísal šiesty olympijský štart. Slovenský reprezentant má dnes 40 rokov a rozhodne sa ešte do športového dôchodku nechystá.







V Nových Zámkoch sa pred 95 rokmi narodil divadelný a filmový herec JÚLIUS VAŠEK. Pred kamerou zosobnil veľké množstvo postáv. Do pamäti divákov sa vryl svojimi výkonmi napríklad vo filmoch Kapitán Dabač, Medená veža, Orlie pierko, Pacho, hybský zbojník alebo Sladké starosti. Zomrel po dlhej a ťažkej chorobe 1. mája 2009.







Pred 49 rokmi prišiel na svet americký herec JUDE LAW. Objavil sa napríklad v seriáli Prípady Sherlocka Holmesa či vo filme Návrat do Cold Mountain.







Tristo rokov ubehlo od chvíle, kedy sa narodila milenka Ľudovíta XV. známa ako MADAME DE POMPADOUR, ktorá mala na dianie na kráľovskom dvore vo Francúzsku značný vplyv.







Dnešný dátum sa viaže k udalosti z roku 1987. Vtedy sa totiž vrátil na Zem sovietsky kozmonaut Jurij Romanenko, ktorý sa nachádzal vo vesmíre až 326 dní.







Pred 32 rokmi zvolilo Federálne zhromaždenie Václava Havla za československého prezidenta. Od nástupu komunistov k moci vo februári roku 1948, malo Československo prvý raz po takmer 42 rokoch nekomunistického prezidenta.







Meniny oslavujú Milady. Toto meno má český pôvod a v preklade znamená "mladá, milá". Miladky bývajú zvyčajne veľmi pôvabné a elegantné ženy. Sú pomerne uzavreté, opatrné, trochu plaché.