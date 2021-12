Oslavuje oscarová herečka Kim Basinger aj Sinéad O'Connor

Bratislava 8. decembra (TASR) - Keď mala maliarka Frida Kahlo 21 rokov, do jej života vstúpil osudový muž - DIEGO RIVERA. Mexický výtvarník a zástanca socialistickej ideológie zachytával vo svojich dielach život pracujúcej triedy i politické motívy. Umelec, ktorého charakterizuje aj búrlivý život plný milostných románikov, sa narodil pred 135 rokmi.





Ženskú pozornosť priťahoval aj frontman legendárnej rockovej skupiny The Doors JIM MORRISON. Po veľkom úspechu kapely v šesťdesiatych rokoch sa u tejto americkej ikony naplno rozvinula alkoholová a drogová závislosť a spôsobila spevákovu predčasnú smrť. Dnes by mal 78 rokov.





Fínsky hudobný skladateľ JEAN SIBELIUS bol predstaviteľom romantizmu a fínskej národnej hudby. Narodil sa 8. decembra 1865.





Jeho mladší český kolega BOHUSLAV MARTINŮ sa narodil pred 131 rokmi. Jeho nesmierne pestrá symfonická aj operná tvorba má dodnes svojich poslucháčov a obdivovateľov.





Nórsky prozaik, básnik a dramatik BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON získal v roku 1903 Nobelovu cenu. Autor diel ako napríklad Sedliacke poviedky či Nad našu silu bojoval za právo Slovákov na vlastný jazyk, národnú identitu a kultúru. V nemeckých, rakúskych a francúzskych periodikách burcoval proti uhorským utláčateľom. Významný spisovateľ sa narodil 8. decembra 1832.





Ďalším laureátom Nobelovej ceny, tentokrát za chémiu, je Američan THOMAS ROBERT CECH. Dnes má 74 rokov. Ocenenie získal spolu so Sidneym Altmanom v roku 1989 za objav katalytickej aktivity ribonukleovej kyseliny (RNA). Tieto poznatky nielenže menia náš pohľad na vývoj života na zemi, ale majú aj medicínske využitie





Pred 68 rokmi prišla na svet oscarová herečka KIM BASINGER. Preslávila ju najmä eroticky ladená snímka 9 a 1/2 týždňa a tiež thriller L.A. - Utajené skutočnosti.





O rovných 13 rokov je mladšia írska rocková speváčka a skladateľka SINÉAD O'CONNOR, známa mnohými výstrelkami, ale aj baladou Nothing Compares 2 U, ktorá je v jej podaní mimoriadnym zážitkom.





Meniny dnes majú Maríny. Meno má latinský pôvod a znamená "morská".





Svet žil počas studenej vojny v strachu z jadrovej apokalypsy. Úľavu priniesla Zmluva o likvidácii rakiet stredného a dlhého doletu (INF), ktorú pred 34 rokmi v Moskve podpísali sovietsky líder Michail Gorbačov a prezident USA Ronald Reagan. V súčasnosti obe strany od zmluvy odstúpili.





Takisto je 8. december dňom, kedy sa začal rozpad Sovietskeho zväzu, či jeho prerod na Spoločenstvo nezávislých štátov. Pred tridsiatimi rokmi sa na tom dohodli Rusko, Ukrajina a Bielorusko.