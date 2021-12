Oslavuje Woody Allen aj futbalová legenda Ladislav Petráš

Bratislava 1. decembra (TASR) - Na konte má cez 50 filmov a ich kvalitu potvrdzujú aj štyri Oscary. Kultové snímky ako Hana a jej sestry, Annie Hall či Jasmínine slzy sú spojené s jedným z najvýznamnejších súčasných tvorcov svetovej kinematografie, ktorého meno je WOODY ALLEN. Americký režisér, scenárista, herec, spisovateľ a jazzový klarinetista dnes oslavuje 86 rokov.







S filmovým plátnom súvisí aj ďalšia udalosť pripadajúca na 1. december 1921. V tento deň sa totiž konala americká premiéra prvého slovenského nemého hraného filmu Jánošík. Film bratov Siakeľovcov bol uvedený v Chicagu v Atlantis Theatre. Postavu hlavného hrdinu stvárnil český herec Theodor Pištěk - čo je ťažké si predstaviť, keďže bol neskôr známy korpulentnou postavou.







Pred 90 rokmi sa narodil politológ, filozof, disident, vysokoškolský učiteľ a signatár Charty 77 MIROSLAV KUSÝ. Za významný prínos v oblasti ľudských práv a demokracie získal viacero ocenení.







Zavalitý génius so svojskými vyšetrovacími metódami a chuťou do jedla. Taký je Nero Wolfe, fiktívna postava z pera autora detektívok REXA STOUTA. Od narodenia tohto amerického spisovateľa v stredu uplynie 135 rokov.







Obyvatelia dedinky Necpaly sú hrdí na svojho rodáka bývalého futbalistu, reprezentanta a trénera LADISLAVA PETRÁŠA. V československej reprezentácii odohral 19 zápasov a dal 6 gólov. V roku 1968 sa v Mexiku zúčastnil na olympijských hrách a o dva roky aj na majstrovstvách sveta. Legendárny športovec, ktorému dokonca pri Aztéckom štadióne v Mexico City postavili sochu, má dnes 75 rokov.







Okrúhlu štyridsiatku slávi hokejový brankár JÁN LACO, ktorý na majstrovstvách sveta vo Fínsku v roku 2012 výrazne dopomohol Slovensku k zisku strieborných medailí a bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja. Profesionálnu kariéru ukončil minulý rok, naposledy pôsobil v hokejovom tíme HC Košice.







Rovných 260 rokov uplynulo odo dňa, kedy prišla na svet zakladateľka britského Múzea voskových figurín Madame Tussauds v Londýne. Vizuálna umelkyňa MARIE TUSSAUDOVÁ v roku 1842 ako svoje posledné dielo vytvorila vlastnú voskovú podobizeň a múzeum odovzdala do rúk svojich dvoch synov. Medzi inými zhotovila aj voskové plastiky sťatých hláv kráľa Ľudovíta XVI. a kráľovnej Márie Antoinetty, či revolucionárov Dantona a Robespierra.







Prvý december je aj Svetovým dňom boja proti AIDS. Symbolom svetového dňa je každoročne červená stužka. Jej pripnutím ľudia vyjadrujú solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.







Meniny má dnes Edmund. Toto meno má anglický pôvod a v preklade znamená "mocný ochranca". Edmundovia uprednostňujú skôr pokojný, pohodlný život. Sú starostliví, nežní a tolerantní.