Narodeniny oslavujú herečky Zuzana Tlučková aj Mia Farrow

Bratislava 9. februára (TASR) - Pred 226 rokmi, teda 9. februára 1796 sa v Brezovej pod Bradlom narodil učiteľ a národný buditeľ SAMUEL JURKOVIČ. Zhodou okolností v ten istý deň, 9. februára 1845, teda na svoje 49. narodeniny, založil Jurkovič v Sobotišti prvý gazdovský spolok v Európe.V stredu oslavuje 85 rokov slovenský výtvarník ZÁBOJ BOHUSLAV KUĽHAVÝ, ktorý ako jeden z prvých umelcov presadzoval na Slovensku postmoderné maliarstvo. Za svoju tvorbu počas pôsobenia v USA získal významné ocenenie od Metropolitan Museum of Art v New Yorku. Okrúhlu šesťdesiatku slávi obľúbená herečka ZUZANA TLUČKOVÁ, ktorá bola súčasťou humoristických relácií ako napríklad Telecvoking (1996). Z televíznych obrazoviek je známa aj vďaka obľúbenému sitcomu Susedia (2006). Momentálne možno herečku vidieť na javisku Divadla Komédie, kde hrá v inscenáciách Horúca sprcha či Klimaktérium... a čo?V rovnaký deň ako slovenská herečka sa narodil aj jej americký kolega JOE PESCI. Držiteľ Oscara v kategórii najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v kriminálnej dráme Mafiáni sa dožíva 79 rokov.Fanúšikovia literatúry sa dnes možno začítajú do jednej z kníh nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, autora próz ako Pomalý muž či Ježišovo detstvo. JOHN MAXWELL COETZEE má 82 rokov.V deviaty februárový deň roku 1944 sa narodila aj afroamerická spisovateľka, feministka a držiteľka Pulitzerovej ceny ALICE MALSENIOR WALKEROVÁ. Podpísala sa pod známy román The Color Purple na základe ktorého vznikol aj film v hlavnej úlohe s Whoopi Goldberg.The Beatles pred 58 rokmi dobyli Ameriku. Na letisku v New Yorku pristáli 7. februára 1964 a o dve noci neskôr debutovali naživo v ich prvom televíznom vysielaní v USA. The Ed Sullivan Show, v ktorej sa predstavili, si pozrelo takmer 73 miliónov divákov.Priekopník austrálskeho letectva CHARLES KINGSFORD-SMITH prišiel na svet pred 125 rokmi a opustil ho za dosiaľ neobjasnených okolností. V novembri 1935 jeho lietadlo zmizlo nad Andamanským morom.Spisovateľ, publicista a scenárista JOZEF PUŠKÁŠ má 71 rokov. Medzi jeho známe diela patria prózy ako Hra na život a na smrť, Smrť v jeseni alebo Freud v Tatrách.Umelkyňa známa z mysteriózneho thrilleru Romana Polanského Rosemaryino dieťa, ale aj z filmov svojho bývalého partnera Woodyho Allena MIA FARROW dnes oslavuje 77 rokov.V Oslanoch sa 9. februára 1892 narodil pedagóg, teológ a slovenský rímskokatolícky biskup EDUARD NÉCSEY. Pápež Pavol VI. ho menoval v máji roku 1968 za titulárneho arcibiskupa.Meninový verš dnes môžete predniesť všetkým Zdenkom. Toto mužské meno má český pôvod a vo voľnom preklade znie ako "tu slávny", "oslavujúci dielo".