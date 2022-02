Oslavujú spisovateľ Anton Hykisch aj mím Milan Sládek

Na archívnej snímke z 16. februára 2007 český režisér Jiří Menzel. Foto: TASR/DPA

Bratislava 23. februára (TASR) – Prostredníctvom knižiek ako Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik alebo Tri múdre kozliatka si slovenský spisovateľ JOZEF CÍGER-HRONSKÝ získal obľubu u detských čitateľov. V popredí jeho diel pre dospelých stál obyčajný človek so svojimi radosťami i starosťami. K vrcholným dielam uznávaného literáta, ktorý sa narodil pred 126 rokmi, sa radia sociálne romány Chlieb, Jozef Mak či Pisár Gráč.Český režisér JIŘÍ MENZEL získal Oscara za film Ostře sledované vlaky z roku 1966. Film Skřivánci na niti skončil v trezore. Kultovými sa stali jeho snímky Na samotě u lesa, Postřižiny, Vesničko má středisková či Obsluhoval jsem anglického krále. Dnes by sa jeden z najväčších českých filmových tvorcov dožil 84 rokov.Presne o dva roky mladší bol americký herec PETER FONDA. Preslávila ho najmä road movie Bezstarostná jazda (Easy Rider). Zaujímavosťou je, že tento film nominovaný na Oscara urobil hviezdu aj z Jacka Nicholsona.Spisovateľ, publicista, esejista, bývalý politik a veľvyslanec v Kanade ANTON HYKISCH sa v stredu 23. februára dožíva 90 rokov. Na svojom konte má viac ako 30 kníh, medzi ktorými majú významné miesto historické prózy.Za panovania uhorského kráľa MATEJA KORVÍNA, ktorý sa narodil 23. februára 1443, sa krajina rozvíjala ekonomicky aj kultúrne. Záležalo mu na vzdelanosti, založil univerzitu známu pod názvom Academia Istropolitana.Kultúrna obec aj diváci dnes môžu gratulovať majstrovi pantomímy, režisérovi, pedagógovi a choreografovi MILANOVI SLÁDKOVI. Svetoznámy umelec má 84 rokov.Sedemdesiatku slávi americký gitarista skupiny Aerosmith BRAD WHITFORD.V stredu uplynie 139 rokov od narodenia nemeckého filozofa a jedného z najvplyvnejších mysliteľov 20. storočia KARLA JASPERSA.O významný prínos v oblasti európskej barokovej hudby sa postaral nemecký skladateľ GEORG FRIEDRICH HÄNDEL. Umelec, ktorý výrazne ovplyvnil anglický hudobný život a rozvinul tradíciu anglickej zborovej hudby, autor opier a barokových oratórií sa narodil 23. februára 1685.Takisto 23. februára prišiel na svet slovenský hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg IVAN HRUŠOVSKÝ. Dnes by mal 95 rokov.Historicky prvá návšteva prezidenta USA na Slovensku sa uskutočnila pred 17 rokmi, teda 23. februára 2005. Do Bratislavy zavítal americký prezident George Bush. O deň neskôr sa v hlavnom meste stretol na summite so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.Dnešné gratulácie k meninám poputujú Romanom a Romanám. Krstné mená majú latinský pôvod a znamenajú "pochádzajúci(a) z Ríma".