Oslavujú vegáni, narodeniny majú Marta Kubišová a Pavel Zedníček

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič

Historicky prvé stretnutie potomkov rodiny Winterovcov, ktorí v začiatku 20. storočia stáli pri zrode slávy kúpeľov. Do známeho kúpeľného mesta prišli viac ako tri desiatky vnukov, pravnukov a ďalších príbuzných, žijúcich sčasti na Slovensku, tiež v Rakúsku, Nemecku a USA. Sústredili sa okolo hotela Sandor Pavillon, ktorý dal postaviť prvý v rade nájomcov kúpeľov - Alexander (Sandor) Winter pre liečbu úradníkov v rámci Robotníckej nemocnice. Foto: TASR - Peter Kollár

Bratislava 1. novembra (TASR) – MARTA KUBIŠOVÁ otvorene vystúpila proti sovietskej okupácii, podpísala Chartu 77, a tak si po rokoch prvý raz verejne zaspievala až 21. novembra 1989. So svojou Modlitbou pro Martu vystúpila počas Nežnej revolúcie pred zaplneným Václavským náměstím. Dnes jej môžeme zaželať všetko najlepšie k 79. narodeninám.O sedem rokov mladší je obľúbený herec PAVEL ZEDNÍČEK. Do dlhočizného zoznamu jeho filmov patria obľúbené komédie Jak básníkům chutná život, Dobří holubi se vracejí, či Andělské oči.História dnešného sviatku Všetkých svätých siaha až do 4. storočia nášho letopočtu. Pôvodne sa oslavoval na jar, neskôr sa presunul na 1. november. Na Slovensku je dňom pracovného pokoja. Na sviatok všetkých svätých zajtra nadväzuje Pamiatka zosnulých – Dušičky.Ľud versus Larry Flint sa volal film, ktorý nakrútil Miloš Forman o kontroverznom americkom vydavateľovi pornografických časopisov. LARRY FLINT bol po útoku atentátnika v roku 1978 ochrnutý od pása dolu. Dnes by mal 79 rokov.Okovy nevoľníctva obyvatelia Rakúska odhodili pred 240 rokmi. Cisár Jozef II. vtedy vydal patent o zrušení nevoľníctva v Čechách, na Morave a v Sliezsku. V Uhorsku sa tak stalo až 25. augusta 1785.Pozoruhodný bol v Uhorsku aj 1. november 1587, keďže nasledoval hneď po 21. októbri. Obeť v podobe 10 stratených dní prinieslo zavedenie gregoriánskeho kalendára.Od 1. novembra 1829 sa na Slovensku dá zájsť do knižnice. Prvú verejnú knižnicu v Liptovskom Mikuláši založil Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Do zakúpenia českých a slovenských kníh investoval vlastných 500 zlatých.ĽUDOVÍT WINTER urobil z piešťanských kúpeľov unikátne centrum cestovného ruchu. Dal vystavať kúpeľný dom Thermia palace, kúpalisko Eva, Kolonádový most. Narodil sa pred 151 rokmi v Šahách a dožil sa úctyhodných 97 rokov.V roku 1900 sa narodil evanjelický kňaz a básnik EMIL BOLESLAV LUKÁČ.Pred 30 rokmi sa v Česko-Slovensku začali občania registrovať do prvej vlny kupónovej privatizácie. Kupónové knižky z nich mali urobiť investorov a akcionárov, zbohatli však najmä investičné fondy.Krstné mená Denisa a Denis majú grécky pôvod. V preklade znamenajú "zasvätení bohu vína, úrody a plodnosti Dionýzovi".Nadobudnutím platnosti Maastrichtskej zmluvy vznikla 1. novembra 1993 z Európskeho spoločenstva Európska únia.Pred 77 rokmi v Birminghame vznikla Vegánska spoločnosť a na jej počesť sa dnešný deň pripomína ako Svetový deň vegánov.