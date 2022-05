Oslavy 30. výročia sústavy Natura 2000 prebehnú na viacerých miestach

Bratislava 20. mája (TASR) - Oslavy 30. výročia sústavy Natura 2000 sa počas piatka uskutočnia na viacerých miestach Slovenska. Podujatia sú určené pre širokú verejnosť a sú bezplatné. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia SR.



Od 14.00 do 18.00 h sa v Bratislave na parkovisku pod hradom Devín uskutočnia envirohry pre rodiny s deťmi. V Očovej sa od ranných hodín uskutoční exkurzia do Hradných lúk, pripravený je aj zážitkový program pre základné školy a deti či infostánok Natura 2000.



Záujemcovia sa môžu zúčastniť aj aktivity, ktorá je zameraná na xerotermné biotopy, invázne rastliny a ich odstraňovanie. Podujatie sa koná v Kráľovskom Chlmci v čase od 9.00 do 17.00 h. Stretnutie pre študentov a ich pedagógov sa uskutoční aj na nábreží Oravskej priehrady. V rámci stretnutia bude pripravené rozprávanie o chránenom vtáčom území Horná Orava a o vzácnych územiach európskeho významu v chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Podľa envirorezortu budú menšie deti môcť spoznávať prírodu vo svojom okolí alebo vyrobiť búdku pre netopiere a vtáctvo.



Podujatie v rámci osláv je pripravené aj na území sysľoviska Biele vody v Národnom parku Muránska plania, ktoré sa však uskutoční až 30. júla v čase od 9.00 do 15.00 h.



"Pripojením sa k Natura 2000 dostala naša národná sieť chránených území veľmi silnú inštitucionálnu aj odbornú podporu, ktorá sa opiera o skúsenosti rozvinutých európskych demokracií. Slovensko do tejto siete nevstupovalo ako slabší partner, ale ako krajina, ktorá oplýva na európske pomery nadštandardnou a vzácnou biodiverzitou," skonštatoval štátny tajomník MŽP SR Juraj Smatana.



Sústavu Natura 2000 na Slovensku tvorí 642 území európskeho významu, ktoré spolu predstavujú 12,5 percenta výmery Slovenska a 41 chránených vtáčích území, ktoré sa rozprestierajú na ploche 26,3 percenta územia krajiny.