Oslavy SNP odštartovali slávnostným koncertom Štátnej opery

Banská Bystrica 28. augusta (TASR) – Tradičným slávnostným koncertom Štátnej opery odštartovali v sobotu podvečer v Banskej Bystrici oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Súčasťou koncertu je i ocenenie osobností a organizácií, ktoré aktívne podporujú činnosť Múzea SNP.



Slávnostný koncert sa mal pôvodne konať v areáli Pamätníka SNP, pre nepriaznivé počasie bol ale presunutý do priestorov Štátnej opery. "Vstup naň budú mať návštevníci po predložení potvrdenia o očkovaní, testovaní, alebo prekonaní COVID-19. Kapacita hľadiska je obmedzená," informovalo na sociálnej sieti múzeum.



Oficiálna časť dvojdňových osláv SNP začne v nedeľu (29. 8.) o 11.00 h preletom leteckej techniky Ozbrojených síl (OZ) SR a pietnym aktom kladenia vencov. Nasledovať budú príhovory oficiálnych hostí a krátky kultúrny program. Oficiálna časť osláv je pre pandémiu ochorenia COVID-19 tento rok určená len pre pozvaných hostí, v priamom prenose ju bude vysielať RTVS.



Areál Pamätníka SNP bude pre verejnosť otvorený po skončení oficiálnej časti programu približne od 13.00 h. Návštevníci budú môcť do areálu vstúpiť jediným vchodom, a to z Kapitulskej ulice, počet účastníkov je obmedzený maximálne na 1000 ľudí. Pripravený je kultúrny program i viaceré sprievodné aktivity.



Oslavy SNP prinesú v Banskej Bystrici aj viaceré dopravné obmedzenia. V nedeľu od 6.00 do 15.00 h budú uzavreté ulice Kapitulská, Švantnerova, Cikkerova a Kuzmányho, platiť bude i zákaz parkovania na uvedených uliciach.