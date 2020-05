Posledné bitky o Slovensko – Čáry

Bratislava/Čáry 2. mája (TASR) – Hlavné mesto Slovenska Bratislava bolo v apríli oslobodené od nacistickej armády. Jednotky Červenej armády a ich spojenci pokračovali ďalej smerom k Prahe a postupne oslobodzovali ďalšie obce. Jednou z nich bola i dedinka Čáry v okrese Senica.



Obec bola oslobodená dva dni po Bratislave - 6. apríla 1945 vojskami maršala Malinovského, ktorý mal na území obce Čáry aj svoj štáb. Počas oslobodzovacích bojov tam zahynulo niekoľko vojakov sovietskej armády.



Udalosti počas vojny a oslobodzovacích bojov zhrnul vo svojej výpovedi po vojne Fabián Mihálik. Písomný záznam člena povojnového národného výboru je uložený vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave. Vo svojej výpovedi konštatoval, že počas vojny život v dedine bol podľa stanovených pravidiel, pričom boli ľudia presviedčaní o neľudskom konaní boľševikov a partizánov.



"V škole sa čítali výstrižky z novín a ukazovali obrázky o 'židoboľševických' zverstvách. Ľud chodil kopať zákopy do Nádaša pre Nemcov a predával zemiaky. Každý však večer počúval Hlas slobodnej republiky z Londýna," uvádza sa v archívnom dokumente. Ďalej sa v ňom píše, že front prišiel do dediny 6. apríla a boje v okolí trvali asi tri dni.



"Pred farou v Čároch je spoločný hrob, kde je pochovaných 13 ruských vojakov a jeden Čech. Jedenásť príslušníkov Červenej armády padlo počas frontových bojov, dvaja Rusi boli zastrelení ako utečenci z nemeckého zajateckého tábora ešte pred príchodom frontu spolu so spomínaným Čechom," spomína vo svojej výpovedi Mihálik.