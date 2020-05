OSLOBODENIE75: Vyznamenania: Medaila za odvahu verzus Železný kríž

Na snímke Železný kríž, nemecké vojenské vyznamenanie z II. svetovej vojny, ktorého pôvod siaha až do roku 1813. Vyznamenanie zo zbierok Vojenského historického múzea vo Svidníku, organizačnej súčasti Vojenského historického ústavu (VHÚ). Svidník, 8. mája 2020. Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 8. mája (TASR) – Medaily a vyznamenania boli od nepamäti ocenením úsilia vo všetkých oblastiach života. Vznik ocenení je nepochybne spätý s dosahovaním úspechov na bojovej scéne. Nebolo tomu inak ani počas 2. svetovej vojny, kedy ozbrojené sily súperiacich armád takto oceňovali svojich vojakov. Najvyšším ocenením príslušníkov sovietskej armády bola Medaila za odvahu a na nemeckej strane Železný kríž.vysvetlil Peter Holík z Vojenského historického ústavu (VHÚ). Pripomenul, že bežní frontoví vojaci Wehrmachtu za svoju prejavenú statočnosť a hrdinstvo dostávali väčšinou Železný kríž 2. alebo 1. triedy, pričom vyššie triedy boli spravidla určené až pre poddôstojníkov a dôstojníkov.Červená armáda oceňovala svojich vojakov Medailou za odvahu a bolo to vyznamenanie rovnaké pre všetkých. Nerobili sa teda rozdiely medzi obyčajným frontovým vojakom prípadne generálom. Sovietsku medailu mohli získať aj príslušníci iných armád bojujúcich na strane Sovietskeho zväzu. Vyšším vyznamenaním, ktoré však podliehalo aj iným kritériám, bol Hrdina Sovietskeho zväzu, to sa ale udeľovalo za mimoriadne hrdinské činy.vysvetlil historik.Železný kríž sa udeľoval len v čase vojnového stavu a mal až osem stupňov alebo tried. Bol navrhnutý s podobou maltézskeho kríža čiernej farby s bielou obrubou, pričom obsahoval aj znaky kríža nemeckých rytierov zo 14. storočia. Pôvodné verzie sa odlievali zo železa, neskôr napríklad zo zinku. Vyznamenanie neudelili od mája 1945.Medaila za odvahu bola zriadená v roku 1938, mala len jednu triedu a udeľovali ju za osobnú statočnosť v boji proti nepriateľovi. Má priemer 37 milimetrov, na lícnej strane sú vyobrazené tri lietadlá spolu s tankom a nápis. Medaily sa prestali udeľovať začiatkom 90. rokov minulého storočia. Celkovo bolo udelených viac ako 4,5 milióna týchto medailí. Avšak v marci 1994 bolo jej udeľovanie (už bez nápisu ZSSR, resp. v azbuke CCCP) obnovené.