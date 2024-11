Ôsmim osobnostiam a jednému tímu udelili Cenu za vedu a techniku

Bratislava 16. novembra (TASR) - Ôsmim osobnostiam a jednému vedecko-technickému tímu udelili v piatok (15. 11.) na slávnostnom galavečere v reprezentatívnych priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu Cenu za vedu a techniku, čím vyvrcholil Týždeň vedy a techniky (TVT) na Slovensku. Odovzdávala sa v piatich kategóriách. Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR o tom informovalo na svojom webe.



Cieľom Ceny za vedu a techniku je vyzdvihnúť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínosy v oblasti vedy, techniky a inovácií. Oceňovania sa zúčastnil aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD).



V kategórii Osobnosť vedy a techniky získali ocenenie Ivan Cimrák za prínos v modelovaní a počítačových simuláciách rakovinových buniek vedúcich k ich separovaniu a za vývoj modelov umelej inteligencie v mamografii a Ľubomír Švorc za rozsiahly medzinárodne uznávaný vývoj senzorických materiálov a metód zelenej chémie pre stopové analyty v potravinárskych, farmaceutických a environmentálnych vzorkách. Taktiež Elena Marushiaková-Popová za medzinárodné úspešné vedeckovýskumné pôsobenie v oblasti rómskych štúdií, histórie Rómov ako etnickej menšiny v Európe.



V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov bola ocenená Radka Gorejová za výnimočný prínos v oblasti prípravy a výskumu biomateriálov a rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce. Rovnako tiež Martin Pollák za významný prínos pre rozvoj vedy a techniky Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach v publikačnej a projektovej činnosti mladých do 35 rokov a Šarlota Kaňuková za vedecký prínos v oblasti rastlinných biotechnológií zameraný na technológie bunkových kultúr využiteľných na výrobu špeciálnych produktov s možnosťou priemyselných aplikácií.



Cenu za vedu a techniku získal v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky Branislav Hatala za významný prínos v oblasti zvyšovania bezpečnosti a spoľahlivosti jadrových zariadení, ako aj rozvoja jadrovej energetiky. Ocenenie bolo udelené in memoriam.



Ján Kráľ zvíťazil v kategórii Popularizátor vedy za popularizáciu technického vzdelávania a vedy medzi žiakmi základných a stredných škôl, gymnázií a študentmi vysokých škôl.



V kategórii Vedecko-technický tím roka získal ocenenie tím pracovníkov z úseku výskumu a vývoja výkonovej elektrotechniky Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča vo vyhotovení energokontajnera na transformáciu sietí EU/US alebo US/EU.



Vyhlasovateľom oceňovania je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Organizátorom podujatia je CVTI SR.