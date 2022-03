Ôsmim osobnostiam udelili cenu A. Dubčeka, z toho štyrom in memoriam

Bratislava 27. marca (TASR) - Štátnu cenu Alexandra Dubčeka pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia udelili ôsmim osobnostiam, z nich štyrom in memoriam. Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu v historickej budove Slovenského národného divadla (SND).



Štátnu cenu Alexandra Dubčeka in memoriam získali investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová, spevák Miroslav Žbirka a novinár Eugen Gindl. Dostal ju aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, česká speváčka Marta Kubišová, šľachtiteľka odrôd vína Dorota Pospíšilová a historik Ivan Laluha.



Alexander Dubček bol podľa predsedu vlády Eduarda Hegera politikom dobrej vôle. Jeho ľudskosť ostro kontrastovala s tými, ktorí chceli ovládať spoločnosť pomocou teroru. Stal sa symbolom, na ktorý už totalita nemala dosah, uviedol vo svojom príhovore.



"Dubček sa stal symbolom nádeje a slobody a dnes v jeho mene oceníme významných ľudí, ktorí dosiahli mimoriadne pracovné výsledky a svojím životným príbehom nám svietia na cestu. My dnes, v ťažkých časoch, keď sa dá ľahko zablúdiť, potrebujeme veľa takéhoto jasného svetla," povedal Heger. Dodal, že každý z ocenených je príkladom toho, aké hodnoty sú v živote dôležité a aké skutky majú zmysel.



S udelením štátnej ceny Alexandra Dubčeka je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom sa predloží podnet, zaokrúhlený nahor na celé euro.