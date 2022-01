Delegáti pri OSN: Mladí oceňujú stúpajúci záujem o klímu

Bratislava 8. januára (TASR) – Mladí Slováci oceňujú čoraz intenzívnejšiu diskusiu o klimatických problémoch, od krajín však žiadajú ešte väčšiu aktivitu. Uviedli pre TASR v rámci hodnotenia roka 2021 Šimon Babjak a Nikola Sekerešová, ktorí pôsobia ako mládežnícki delegáti SR pri Organizácii spojených národov (OSN). Pripomenuli tiež dôležitosť zapájania mladých do diania vo svete či na Slovensku.



"Práve tému klimatických zmien totiž väčšina považuje za najpálčivejšiu a najdôležitejšiu vo verejných diskusiách," vysvetlila Sekerešová. Babjak podotkol, že mladí chcú od krajín v tejto téme ešte väčšiu aktivitu a tiež prínos konkrétnych a ráznych opatrení. "O to viac ma mrzí, že súčasťou slovenskej delegácie na COP 26 nebol ani jeden mladý človek," uviedol.



Obaja delegáti sa zhodli, že jednou z hlavných tém, ktoré u mladých rezonujú, je intenzívnejšie zapájanie mládeže do diania a rozhodovacích procesov na Slovensku. "Mladí ľudia chcú formovať budúcnosť a chcú prispievať svojimi názormi do zmysluplných debát. Preto vnímam ako kľúčové vytváranie príležitostí pre mladých ľudí, ktoré im umožnia participovať na rozhodnutiach na všetkých úrovniach – školskej, miestnej, regionálnej a národnej," uviedol Babjak.



Samostatnou témou je podľa delegátov tiež pretrvávajúca pandémia a jej dôsledky. Či už v oblasti samotného vzdelávania, sociálnej inklúzie či psychického zdravia. "U mnohých ľudí som vnímal najmä krátkodobé zhoršenie psychického stavu. Pri niektorých to bolo aj dlhodobé," skonštatoval Babjak. Podľa Sekerešovej je téma školstva výzvou pre mladých už dlhodobejšie. "Najmä v momentálnom období dištančného vzdelania je veľmi ťažké zabezpečiť nielen kvalitné vzdelávanie, ale aj adekvátne výsledky," ozrejmila s tým, že mladí by privítali tiež viac možností v oblasti neformálneho vzdelávania.



Aj napriek pandémii nového koronavírusu, ktorá mnohé aktivity obmedzila, hodnotia mládežnícki delegáti rok 2021 ako úspešný. Sekerešová vyzdvihla ich návštevu u predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) pri príležitosti 76. výročia vzniku OSN. Babjak vníma ako najväčší úspech spustenie projektu Žiackeho poradného výboru pri Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) a Iuvente, ktorý mladým umožní stať sa súčasťou štruktúry štátnej organizácie. Pozitívne hodnotia aj zorganizovanie súťaže zameranej na zviditeľnenie cieľov udržateľného rozvoja či organizáciu niekoľkých prednášok.



Pripomenuli, že rok 2022 by mal byť rokom mládeže. Najväčšou výzvou preto podľa nich bude poukázať na túto skutočnosť, ako aj prepojiť mládež do kľúčových stratégií a plánov, ktoré sa budú kreovať.