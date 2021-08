Osoba s príznakmi musí informovať ľudí, s ktorými bola pred 2 dňami

Bratislava 16. augusta (TASR) - Osoba s príznakmi ochorenia COVID-19 musí oboznámiť všetkých ľudí, s ktorými prišla do kontaktu, dva dni pred ich objavením sa. Vyplýva to z vyhlášky k izolácii pozitívnych osôb Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá je účinná od pondelka.



Osoba pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 musí informovať ľudí, s ktorými prišla do kontaktu počas dvoch dní pred odberom vzorky. Týka sa to všetkých pozitívne testovaných či už PCR testom, LAMP testom alebo antigénovým testom.