Osobnosti slovenského jazyka - Ján Rotarides

Horné Rykynčice/Bratislava 14. júla (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša v rámci spravodajského seriálu krátke profily osobností, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o pozdvihnutie, rozvoj a kodifikáciu spisovného jazyka Slovákov. K šíriteľom slovenčiny ako národného jazyka patrí učiteľ, kultúrny pracovník, revolucionár a národný buditeľ Ján Rotarides.



Ján Alexander Rotarides sa narodil 15. februára 1822 v obci Horné Rykynčice neďaleko Krupiny do učiteľskej rodiny. V rokoch 1838 až 1842 študoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Tam aj dokončil gymnázium a súčasne absolvoval filozofický kurz, ktorý bol potrebný na vykonávanie učiteľského povolania na evanjelických ľudových školách. Na banskoštiavnickom lýceu sa zapojil do činnosti štúrovského Slovanského ústavu a priatelil sa s básnikom Andrejom Sládkovičom.



Po skončení štúdií sa vrátil v roku 1842 do obce Dolné Príbelce, kde sa stal učiteľom a organistom na evanjelickej ľudovej škole. Okrem učiteľského povolania sa venoval tiež ľudovýchovnej práci - zaoberal sa včelárstvom a ovocinárstvom.



Osudovým sa stalo pre Rotaridesa stretnutie so štúrovským revolučným básnikom Jankom Kráľom v roku 1847. Spolu podnietili na jar roku 1848 vzburu v Honte. Toto ľudové povstanie, známe ako "príbelská vzbura", bolo po piatich dňoch 30. marca 1848 potlačené. Obidvaja vodcovia skončili za buričskú činnosť najskôr vo väzení v Šahách.



Ján Rotarides písal od mladosti romantické verše ovplyvnené ľudovou piesňou a okrem básnickej tvorby sa venoval aj zbieraniu ústnej ľudovej slovesnosti, najmä ľudových piesní.



Národný buditeľ štúrovského obdobia Ján Alexander Rotarides zomrel 8. decembra 1900 v obci Drienovo.