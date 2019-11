Osobnosti vyzývajú na zriadenie múzea obetí komunizmu na Slovensku

Bratislava 15. novembra (TASR) – Iniciatíva Aby minulosť nemala budúcnosť zverejnila výzvu na založenie múzea obetí komunizmu na Slovensku. Urobila tak pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Do iniciatívy sa zapojili tri desiatky osobností verejného života, medzi nimi aj niektoré tváre novembra 1989 a Ústav pamäti národa (ÚPN).



"Signatári iniciatívy vyzývajú vládu SR a všetky zodpovedné inštitúcie na Slovensku, aby prispeli k naplneniu myšlienky vybudovania múzea obetí komunizmu," uvádza hovorca iniciatívy Jozef Hajko s tým, že Slovensko má šancu vyrovnať sa s obdobím komunistickej diktatúry a primerane si uctiť obete tohto režimu. Poukazuje zároveň na to, že obdobný krok vykonali aj iné stredoeurópske štáty.



ÚPN sa taktiež pripojil k výzve s tým, že iniciatívu víta. "Je našou úlohou zachovať v pamäti obete komunistického režimu a pripomínať ich budúcim generáciám, pretože svojimi činmi a postojmi prispeli k obnove slobody a demokracie. Mnohé z obetí za to zaplatili najvyššiu cenu," uvádza stanovisko ústavu. Ten je zároveň pripravený pri zakladaní múzea obetí komunistického režimu poskytnúť svoje odborné kapacity.



Komunistická diktatúra v rokoch 1948 až 1989 zasiahla podľa iniciatívy vo vtedajšom Československu všetkých občanov, hlavne tých, ktorí sa jej snažili vzoprieť. Odsúdených a uväznených malo byť viac ako 70.000 ľudí, mnohí z nich vo väzení zomreli. Neoprávnené rozsudky smrti mal vykonať režim nad piatimi desiatkami, nútenými prácami malo prejsť viac ako 13.000 občanov. Režim mal zároveň internovať takmer 5.000 rehoľníčok a rehoľníkov.



"Utrpenie obetí nebolo zbytočné, pretože prispelo k pádu komunistického režimu v roku 1989. Vybudovanie a prevádzkovanie múzea prispeje k uchovaniu historickej pamäte v spoločnosti o tomto temnom období slovenských dejín," uvádzajú členovia iniciatívy.



Výzvu podpísala okrem iného aj filmová producentka Zuzana Mistríková, niekdajší predseda slovenského parlamentu František Mikloško, bývalá predsedníčka vlády Iveta Radičová, primátor Bratislavy Matúš Vallo, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, historik Roman Holec, festivalový organizátor Michal Kaščák, herec Milan Lasica či hokejista Peter Šťastný.