Osoby budú môcť prísť do DSS s negatívnym výsledkom

Bratislava 17. decembra (TASR) - Na návštevu do domova sociálnych služieb bude môcť ísť osoba s negatívnym výsledkom PCR testu na nový koronavírus. Nesmie však byť starší ako 72 hodín. Môže tiež mať negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v stredu (16. 12.) schválila vláda. Ide o výnimku zo zákazu vychádzania.



Osoby sa budú negatívnym testom preukazovať na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do alebo zo zariadenia, uvádza sa v materiáli.



V stredu (16. 12.) schválila vláda aj zákaz vychádzania. Platiť bude od soboty (19. 12.) od 5.00 h do 29. decembra.