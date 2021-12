Osoby, u ktorých sa potvrdil omicron, navštívili rizikové krajiny

Bratislava 11. decembra (TASR) - Tri osoby, u ktorých v piatok (10. 12.) večer potvrdili omikron variant nového koronavírusu, navštívili viacero rizikových krajín. Hranice Slovenska prekročili individuálnou dopravou a od príchodu na Slovensko boli od začiatku v domácej izolácii podľa pokynov hygienikov. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková s tým, že títo ľudia ochorenie nešírili ďalej.



Zaočkovaní boli dvoma dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Objavili sa u nich len mierne príznaky ochorenia. "Osoby zareagovali na bezodkladnú výzvu ÚVZ SR, ktorý cez médiá opakovane žiadal, aby sa mu nahlásili ľudia, ktorí navštívili Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely," uviedla s tým, že sekvenovať sa budú aj vzorky členov spoločnej domácnosti.



Výskyt variantu omicron odhalili laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave.



Výskyt tohto variantu u očkovaných osôb prichádzajúcich z potenciálne rizikových krajín podľa odborníkov prekvapivý nie je. ÚVZ poukázal na to, že osoby, ktoré aktívne navštevujú zahraničie, bývajú zaočkované vo vyššej miere, keďže im to značne uľahčuje cestovanie počas pandémie nového koronavírusu. Pozitivita na nový koronavírus u ostatných osôb, ktoré zareagovali na výzvu ÚVZ SR a postupujú podľa platnej vyhlášky, sa však potvrdila zatiaľ len minimálne.



Pozitívne vzorky od osôb, ktoré prišli z potenciálne rizikových krajín, sú sekvenované prioritne. V sekvenovaní týchto vzoriek sa naďalej pokračuje.



Od prvého decembra platí vyhláška ÚVZ SR, ktorá osobám prichádzajúcim z potenciálne rizikových krajín nariaďuje na Slovensku izoláciu bez ohľadu na očkovací status.



V súvislosti so zaznamenaným výskytom variantu omikron na Slovensku a v iných európskych krajinách ÚVZ vysoko odporúča obyvateľom čo najskôr sa zaočkovať, respektíve absolvovať posilňujúcu dávku v odporúčanom čase. Prízvukuje, že očkovaním si významne znížia riziko závažného priebehu infekcie a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.



Laboratóriá sekvenujú aj iné vzorky. Od pozitívnych osôb prichádzajúcich zo zahraničia sa v minulosti aj teraz selektujú podľa vhodnosti na sekvenovanie. Tie, čo spĺňajú kritériá, sa sekvenujú všetky. Ďalej sa selektujú a sekvenujú pozitívne vzorky od osôb, ktoré boli vakcinované druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, tiež pozitívne vzorky od osôb, ktoré majú reinfekciu, rovnako aj pozitívne vzorky od osôb s atypickým priebehom, pozitívne vzorky od kontaktov. Vykonáva sa aj náhodný výber pozitívnych vzoriek



Na Slovensku stále výrazne dominuje delta variant. Račková doplnila, že napríklad v novembri bol „klasický delta variant“ potvrdený v 4030 vzorkách, subvariant delty AY.4.2. potvrdili v 27 vzorkách.



Na sekvenovaní vzoriek sa podieľajú Úrad verejného zdravotníctva SR, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave, Martinské centrum pre biomedicínu (Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK).