Ostaňte doma, vyzvali v mene policajtov a zdravotníkov ministri

Bratislava 22. októbra (TASR) - Nikto nechce vzbudzovať dojem strachu razantných zákrokov polície v prípade monitoringu dodržiavania obmedzenia vychádzania. Na tlačovej konferencii po rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to povedal minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO), ktorý zároveň požiadal, aby sa ľudia nesnažili obchádzať nariadenia a vymýšľať spôsoby, ako sa reštrikciám vyhnúť.



"Myslite prosím i na to, že aj policajti a vojaci majú rodiny, že sú nasadzovaní v prvej línii v boji, ktorý chceme zvládnuť," uviedol.



V rovnakom duchu požiadal verejnosť o súčinnosť s opatreniami štátu aj minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO). Poukázal na to, aký to má význam pre systém zdravotníctva a jeho kapacity. "Tým, že ostaneme doma, že minimalizujeme kontakty, znížime možnosť nákazy. Aj ten, čo je nakazený, takto nenakazí druhých, po odhalení infekcie testovaním bude izolovaný," upozornil.



Uviedol tiež, že sa chystá aktívne pomôcť pri pilotnom testovaní. "V piatok (23. 10.) sa budem informovať, či niekde nechýbajú zdravotníci, a kde bude potrebné pomôcť, tam pôjdem," povedal.