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Ostrochovského Prameň bude súťažiť o Hlavnú cenu v Karlových Varoch
Do hlavnej úlohy Ostrochovský obsadil Aňu Geislerovú, ktorá stvárňuje elegantnú lekárku Ingrid pracujúcu v zapadnutej okresnej nemocnici.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Slovensko-česko-maďarský film Prameň zabojuje o cenu Krištáľový glóbus v Hlavnej súťaži na 60. ročníku júlového Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Karlove Vary. Ide o tretí hraný film Ivana Ostrochovského. TASR o tom informovala PR manažérka Perla Žinčíková.
„V 80. rokoch 20. storočia sa na Slovensku vykonávali sterilizácie rómskych žien - bez toho, aby plne rozumeli ich dôsledkom. Práve to je téma, ktorej sa vo svojom najnovšom filme zhostil režisér Ivan Ostrochovský,“ priblížila snímku, ktorá bude mať na karlovarskom festivale svetovú premiéru. Scenár napísal Ostrochovský spolu s Marekom Leščákom. Odbornou konzultantkou pri tvorbe scenára i pri nakrúcaní bola Elena Gorolová, rómska ľudskoprávna aktivistka a sociálna pracovníčka, ktorá sa venuje osvete o protiprávnych sterilizáciách rómskych žien. „Viac ako 15 rokov bojovala v Českej republike za ich odškodnenie od štátu. Ona sama bola v roku 1990 po pôrode druhého syna nedobrovoľne sterilizovaná,“ poznamenala Žinčíková.
Do hlavnej úlohy Ostrochovský obsadil Aňu Geislerovú, ktorá stvárňuje elegantnú lekárku Ingrid pracujúcu v zapadnutej okresnej nemocnici. „Zovretá vyčerpávajúcim manželstvom a stagnujúcou kariérou venuje väčšinu času svojim pacientkam. Privádza na svet deti a ukončuje nechcené tehotenstvá, rómskym ženám vykonáva aj sterilizácie. Nové priateľstvo s mladou a bezprostrednou sanitárkou Agátou (Simona Boledovičová) prinúti Ingrid vidieť veci v inom svetle,“ uvádza Žinčíková k titulnej postave drámy, ktorá „otvára nevyriešenú kapitolu československých dejín, keď o možnosti mať deti rozhodoval štát“.
V ďalších úlohách sa predstavia Eva Mores, Éva Bandor, Vlad Ivanov, Attila Mokos, Martin Šulík, Péter Bárnai, Milan Mikulčík, Nikolett Dekány a iní. Ostrochovský sa obklopil tvorivým tímom, s ktorým spolupracoval aj v minulosti. Hlavným kameramanom bol Juraj Chlpík, o strih sa postarali Martin Malo a Josef Krajbich, autorom hudby je Michal Novinski. Kostýmy navrhla kostýmová výtvarníčka Katarína Hollá. Tvorivý tím dopĺňajú umelecká maskérka Martina Selnekovičová, architekt Csaba Lodi a zvukári Dušan Kozák a Martin Jílek.
„Veľmi sa teším, že film zaradili do Hlavnej súťaže v Karlových Varoch. Ide o jeden z najprestížnejších filmových festivalov na svete. Je to však pre mňa zároveň veľmi symbolické a o to osobnejšie, že téma filmu sa týka našej spoločnej, československej histórie,“ komentoval svetovú premiéru snímky Ostrochovský. „Budeme tak síce v susednom štáte, pred svetovým publikom, ale budeme s domácou témou - doma, dodal režisér a spoluscenárista, ktorý pre potreby filmu vytvoril štáb pozostávajúci zo slovenských, českých i maďarských profesionálov, nakrúcalo sa vo všetkých troch štátoch.
Drámu Prameň uvedie do slovenských kín distribučná spoločnosť Filmtopia 23. júla.
„V 80. rokoch 20. storočia sa na Slovensku vykonávali sterilizácie rómskych žien - bez toho, aby plne rozumeli ich dôsledkom. Práve to je téma, ktorej sa vo svojom najnovšom filme zhostil režisér Ivan Ostrochovský,“ priblížila snímku, ktorá bude mať na karlovarskom festivale svetovú premiéru. Scenár napísal Ostrochovský spolu s Marekom Leščákom. Odbornou konzultantkou pri tvorbe scenára i pri nakrúcaní bola Elena Gorolová, rómska ľudskoprávna aktivistka a sociálna pracovníčka, ktorá sa venuje osvete o protiprávnych sterilizáciách rómskych žien. „Viac ako 15 rokov bojovala v Českej republike za ich odškodnenie od štátu. Ona sama bola v roku 1990 po pôrode druhého syna nedobrovoľne sterilizovaná,“ poznamenala Žinčíková.
Do hlavnej úlohy Ostrochovský obsadil Aňu Geislerovú, ktorá stvárňuje elegantnú lekárku Ingrid pracujúcu v zapadnutej okresnej nemocnici. „Zovretá vyčerpávajúcim manželstvom a stagnujúcou kariérou venuje väčšinu času svojim pacientkam. Privádza na svet deti a ukončuje nechcené tehotenstvá, rómskym ženám vykonáva aj sterilizácie. Nové priateľstvo s mladou a bezprostrednou sanitárkou Agátou (Simona Boledovičová) prinúti Ingrid vidieť veci v inom svetle,“ uvádza Žinčíková k titulnej postave drámy, ktorá „otvára nevyriešenú kapitolu československých dejín, keď o možnosti mať deti rozhodoval štát“.
V ďalších úlohách sa predstavia Eva Mores, Éva Bandor, Vlad Ivanov, Attila Mokos, Martin Šulík, Péter Bárnai, Milan Mikulčík, Nikolett Dekány a iní. Ostrochovský sa obklopil tvorivým tímom, s ktorým spolupracoval aj v minulosti. Hlavným kameramanom bol Juraj Chlpík, o strih sa postarali Martin Malo a Josef Krajbich, autorom hudby je Michal Novinski. Kostýmy navrhla kostýmová výtvarníčka Katarína Hollá. Tvorivý tím dopĺňajú umelecká maskérka Martina Selnekovičová, architekt Csaba Lodi a zvukári Dušan Kozák a Martin Jílek.
„Veľmi sa teším, že film zaradili do Hlavnej súťaže v Karlových Varoch. Ide o jeden z najprestížnejších filmových festivalov na svete. Je to však pre mňa zároveň veľmi symbolické a o to osobnejšie, že téma filmu sa týka našej spoločnej, československej histórie,“ komentoval svetovú premiéru snímky Ostrochovský. „Budeme tak síce v susednom štáte, pred svetovým publikom, ale budeme s domácou témou - doma, dodal režisér a spoluscenárista, ktorý pre potreby filmu vytvoril štáb pozostávajúci zo slovenských, českých i maďarských profesionálov, nakrúcalo sa vo všetkých troch štátoch.
Drámu Prameň uvedie do slovenských kín distribučná spoločnosť Filmtopia 23. júla.