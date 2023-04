Osvetové cyklistické podujatie zvýši povedomie o skleróze multiplex

Bratislava 29. apríla (TASR) - Osvetové cyklistické podujatie Od Tatier k Dunaju po deviaty raz zvýši povedomie o skleróze multiplex. Potrvá od 23. do 27. mája. Trasa bude zo Štrbského plesa do Bratislavy. Registrácia ešte trvá. TASR o tom informovalo združenie Sclerosis multiplex Nádej, ktoré za podujatím stojí.



"Tento rok máme mimoriadne náročnú trasu, náročný je i náš život s týmto ochorením. Nevzdávame sa a sme vďační za každú podporu," uviedla predsedníčka združenia Jaroslava Valčeková. Zámerom podujatia je šíriť povedomie o skleróze multiplex, jej prejavoch, potrebe včasnej diagnostiky a správnej liečby.



Roztrúsená skleróza je zápalové ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém. Objavuje sa v mladom veku a postihuje prevažne ženské pohlavie. Ochorenie má rôznorodý priebeh. "V súčasnosti aj napriek dostupnosti 18 liekov u niektorých pacientov nie je možno docieliť zastavenie pokračujúcej aktivity ochorenia. Prebieha neustále snaha nájsť čo najúčinnejšiu liečbu ktorá by viedla k vyliečeniu ochorenia," ozrejmilo združenie.



V tejto súvislosti poukázalo aj na nový typ liečby - transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek. "Ide o použitie nezrelých buniek s cieľom zastavenia progresie ochorenia a tiež súčasne podpory obnovy už poškodených častí nervového systému. Je významné, že v tejto oblasti sú prvé skúsenosti aj u nás, a to tiež u pacientov s roztrúsenou sklerózou," dodal profesor Ľubomír Lisý. Bunkové terapie majú podľa združenia potenciál zlepšiť progresiu ochorenia aj uľaviť od symptómov, ktoré s ním súvisia.