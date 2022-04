Podujatie Od Tatier k Dunaju upozorní na sklerózu multiplex

Bratislava 29. apríla (TASR) - Osvetové cyklistické podujatie Od Tatier k Dunaju upozorní na potrebu včasnej diagnostiky a liečby sklerózy multiplex. Ochorením je na Slovensku postihnutých približne 10.000 ľudí, skoré odhalenie môže pacientom výrazne pomôcť. Podujatie bude vrcholiť 30. mája na Svetový deň sklerózy multiplex. Trasa má dĺžku 430 kilometrov, rozdelená je do piatich etáp. Zaregistrovať sa dá do soboty (30. 4.), upozornili organizátori.



Pri skorom záchyte ochorenia, ktorý môže pacientom výrazne pomôcť, sú správne liečení pacienti schopní podávať aj cyklistické výkony. "Niektorí účastníci prejdú len jednu etapu, väčšina je však atmosférou tak pohltená, že zdolajú celú trasu, i keď to vopred odmietali," priblížila predsedníčka občianskeho združenia Nádej, ktoré združuje pacientov s touto diagnózou, Jaroslava Valčeková. S organizáciou pomáhajú tiež dobrovoľníci, ale aj štyria pacienti a asistenti z Chránenej dielne Scarabeus.



Podujatie začne 24. mája na Štrbskom plese. Cyklojazda bude pokračovať cez Zuberec, Žilinu, Trenčín, Trnavu a končiť bude v Bratislave. Tam si pacienti spolu s verejnosťou pripomenú Svetový deň sklerózy multiplex. Podujatie je pod záštitou primátorov Liptovského Mikuláša, Žiliny, Považskej Bystrice, Trnavy, Pezinka, starostov Štrby, Liptovskej Kokavy, Zuberca, Terchovej, Plevnika-Drieňového a predsedov Trenčianskeho, Žilinského a Bratislavského samosprávneho kraja.