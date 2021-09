Bratislava 3. septembra (TASR) - Deti by mali byť cestou do a zo školy zodpovedné a správať sa bezpečne. Dôležité sú napríklad reflexné prvky na školskej taške, bunde alebo topánkach. Na sociálnej sieti to zdôraznilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR, ktoré deťom zároveň poskytlo sériu rád a odporúčaní.



"Keď prechádzate cez cestu, vždy sa presvedčte, či je to bezpečné," pripomenulo OSZZS. Operačné stredisko apeluje tiež na to, že nie je správne hrať sa s mobilom počas cesty do a zo školy.



OSZZS rovnako odporúča hudbu v slúchadlách stíšiť, aby deti počuli prichádzajúce auto a mali prehľad o premávke. "Ak sa cítite choré, zostaňte doma," dodalo OSZZS.