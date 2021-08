Na infarkt upozorní bolesť na hrudníku, prvou pomocou je záchranka

Bratislava 13. augusta (TASR) – Až 3226 zásahov na Slovensku uzavreli záchranári v minulom roku s diagnózou infarkt myokardu. Dôležité je nestrácať čas prevozom pacienta do nemocnice, ale okamžite volať na tiesňovú linku 155 alebo 112 a riadiť sa pokynmi operátora, uviedla pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.



K typickým príznakom, pre ktoré volajúci kontaktujú tiesňovú linku, patrí silná bolesť za hrudnou kosťou, ktorá môže vystreľovať do celej hornej polovice tela. Má tlakový, pálivý alebo tupý charakter, niekedy vyžaruje do ramien a malíčkovej strany ľavej ruky, do dolnej čeľuste alebo chrbta. Bolesť sa časom skôr stupňuje a nemení sa so zmenou polohy tela. Postihnutý je spotený, bledý, má sťažené dýchanie, prípadne môže cítiť aj tŕpnutie v ruke,



„Do príchodu záchranárov je potrebné pacienta upokojiť, obmedziť v akejkoľvek ďalšej fyzickej námahe a posadiť na zem k stene. Ak má od lekára predpísané lieky, pomôžeme mu užiť ich. Uvoľníme mu odev, aby sa mu ľahšie dýchalo, vhodné je otvoriť okno, ak sme v interiéri, aby sme zabezpečili prísun čerstvého vzduchu,“ vysvetlila Krčová.



Ak sa do príchodu záchranky stav zhorší, znova treba zavolať na tiesňovú linku. Operátor bude volajúceho podľa stavu postihnutého inštruovať k poskytnutiu prvej pomoci. „Napríklad, ak upadne do bezvedomia a dýcha, uložíme ho do bočnej stabilizovanej polohy. Ak nereaguje a nedýcha, okamžite začneme s oživovaním,“ doplnila Krčová.



Prevenciou pred ochorením je zdravý životný štýl a pravidelné preventívne lekárske prehliadky, pripomínajú záchranári. K rizikovým faktorom patrí obezita, fajčenie, dlhodobý stres a u žien kombinácia cigariet a hormonálnej antikoncepcie.