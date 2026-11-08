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Otázka vzťahu k Slovensku rozdelila respondentov na polovicu
Najnegatívnejšie očakávania majú voliči Progresívneho Slovenska, z ktorých 63 percent predpokladá skôr negatívny vzťah našich občanov k Slovensku a dve percentá úplne negatívny.
Autor TASR
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Bratislava 8. novembra (TASR) - Otázka vzťahu našich občanov k Slovensku rozdelila respondentov prieskumu na dve takmer rovnaké polovice. Zatiaľ čo dokopy 46,2 percenta opýtaných predpokladá, že naši občania majú skôr alebo úplne pozitívny vzťah k Slovensku, 46,5 percenta respondentov predpokladá skôr alebo úplne negatívny vzťah. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry AKO, ktorý realizovala pre TASR na vzorke 1000 respondentov v čase od 21. do 28. októbra 2026.
Respondenti odpovedali na otázku „Aký majú podľa vás občania Slovenska vzťah k Slovenskej republike?“. Z nich 40,1 percenta predpokladá skôr pozitívny a 6,1 percenta úplne pozitívny vzťah našich občanov k Slovensku. Naopak, 39,3 percenta respondentov predpokladá skôr negatívny vzťah našich občanov k Slovensku a 7,2 percenta úplne negatívny vzťah. Na otázku nevedelo odpovedať 6,7 percenta opýtaných a 0,6 percenta odpovedať nechcelo.
Najpozitívnejšie očakávania majú voliči Hlasu-SD - 65 percent predpokladá skôr pozitívny a ďalších šesť percent úplne pozitívny vzťah našich občanov k Slovensku. Ďalej respondenti nad 66 rokov, z ktorých 51 percent predpokladá skôr pozitívny a osem percent úplne pozitívny vzťah, a obyvatelia Bratislavského kraja. Z nich 46 percent predpokladá skôr pozitívny vzťah a osem percent úplne pozitívny.
Najnegatívnejšie očakávania majú voliči Progresívneho Slovenska, z ktorých 63 percent predpokladá skôr negatívny vzťah našich občanov k Slovensku a dve percentá úplne negatívny. Ďalej respondenti vo veku 18 až 33 rokov, z ktorých 47 percent predpokladá skôr negatívny vzťah a ďalších 11 percent úplne negatívny, a obyvatelia Nitrianskeho kraja - 43 percent predpokladá skôr negatívny a 11 percent úplne negatívny vzťah našich občanov k Slovensku.
Respondenti odpovedali na otázku „Aký majú podľa vás občania Slovenska vzťah k Slovenskej republike?“. Z nich 40,1 percenta predpokladá skôr pozitívny a 6,1 percenta úplne pozitívny vzťah našich občanov k Slovensku. Naopak, 39,3 percenta respondentov predpokladá skôr negatívny vzťah našich občanov k Slovensku a 7,2 percenta úplne negatívny vzťah. Na otázku nevedelo odpovedať 6,7 percenta opýtaných a 0,6 percenta odpovedať nechcelo.
Najpozitívnejšie očakávania majú voliči Hlasu-SD - 65 percent predpokladá skôr pozitívny a ďalších šesť percent úplne pozitívny vzťah našich občanov k Slovensku. Ďalej respondenti nad 66 rokov, z ktorých 51 percent predpokladá skôr pozitívny a osem percent úplne pozitívny vzťah, a obyvatelia Bratislavského kraja. Z nich 46 percent predpokladá skôr pozitívny vzťah a osem percent úplne pozitívny.
Najnegatívnejšie očakávania majú voliči Progresívneho Slovenska, z ktorých 63 percent predpokladá skôr negatívny vzťah našich občanov k Slovensku a dve percentá úplne negatívny. Ďalej respondenti vo veku 18 až 33 rokov, z ktorých 47 percent predpokladá skôr negatívny vzťah a ďalších 11 percent úplne negatívny, a obyvatelia Nitrianskeho kraja - 43 percent predpokladá skôr negatívny a 11 percent úplne negatívny vzťah našich občanov k Slovensku.