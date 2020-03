KORONAVÍRUS: Otázky a odpovede ohľadne DOPRAVY

Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa obmedzení v doprave

Bratislava 13. marca (Teraz.sk)- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo dôležité informácie týkajúce sa dopravných obmedzení v čase mimoriadnej situácie vyhláseniej z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19.Jedinou možnosťou je individuálna doprava. Ak má občan SR v zahraničí problém (nemá kreditnú kartu na prenájom auta, nemá ho kto vyzdvihnúť, nemá prostriedky ostať v zahraničí až do zrušenie nariadenie, musí sa informovať na MZVEZ SR alebo Veľvyslanectve SR v danej krajine.Áno, územie SR je možné kedykoľvek opustiť, dostupná je iba individuálna doprava. Ak by sa osoba, ktorá vycestuje ,chcela vrátiť, ak je to občan SR, bude musieť podstúpiť 14-dennú karanténu. Osoba ktorá nie je občanom SR, alebo tu nemá trvalý pobyt bude mať návrat do SR znemožnený.Každý, kto sa vráti zo zahraničia, musí podstúpiť karanténu, t.j. aj osoba, ktorá pôjde na letisko v susedných štátoch pre blízkeho. Ak sa občan, ktorý docestuje napr. na Schwechat dopraví k hraniciam so SR a prejde ju pešo, vodič, ktorý ho čaká na území SR musí zvážiť, či podstúpi karanténu spolu s občanom, ktorý pricestoval. Informácie o karanténe poskytuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Viac info o karanténe na MV SR alebo MZ SR.Nie, zahraniční vodiči cez hranicu neprejdú.Nie.Áno, dôležité je dodržiavať karanténu na území SR.Povolená je akákoľvek forma zásobovania- kamiónmi aj inými vozidlami, ak má na to právnická osoba oprávnenie. Áno, ale vodiči musia byť vybavení ochrannými pomôckami a dodržiavať všetky hygienické opatrenia.Áno, aj na zahraničných vodičov v prípade zásobovania akýmkoľvek tovarom platí výnimka.Nie. Výnimka platí iba pre vodičov kamiónov a zásobovania. Ostatní musia byť v karanténe.Áno, karanténa platí na všetky osoby, ktoré sa vrátili za zahraničia s výnimkou vodičov kamiónov a zásobovania.Okresné úrady budú prihliadať na súčasnú situáciu a nebudú sa dávať pokuty. Ak Vám však bude doručený rozkaz o pokute, odporúčame Vám podať odpor a Vami uvádzane skutočnosti uviesť, že ste z objektívnych dôvodov nemohli absolvovať technickú kontrolu. Správny orgán situáciu vyhodnotí a keď sa to potvrdí, konanie o uložení pokuty bude zastavené.Sú zastavené, na územie Slovenska sa nedostanú.Všetci účastníci zájazdu musia po návrate zostať v 14-dňovej karanténe.Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie sú dnes od rána 7. hod. civilné lety s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky sú zakázané.Neplatí to pri dodržaní príslušných opatrení nariadených orgánmi verejného zdravotníctva pre lety lietadiel na leteckú prepravu nákladu, lety lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života, lety lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov, lety na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, lety na humanitárne účely, lety zdravotníckej záchrannej služby povolené príslušným orgánom, technické a premiestňovacie lety lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky.Čo sa týka presmerovávania/ kompenzácií letov, informácie svojim cestujúcim musia poskytnúť jednotliví leteckí dopravcovia, teda, či napr. odklonia let do Viedne prípadne Budapešti alebo ponúknu inú náhradu leteckého spojenia.