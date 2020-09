Na snímke prednášková aula v zrekonštruovanej budove AR Žilinskej univerzity (UNIZA) v Žiline 24. septembra 2018. Foto: TASR

Prvý deň septembra dlho znamenal začiatok školského roka. Nejaký čas to už neplatí, no tento dátum sa stále spája s nástupom do školy.